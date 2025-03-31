“إعدام بقرار رسمي”.. أول تعليق لحكومة غزة والصليب الأحمر على مجزرة المسعفين في رفح

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما وصفها “بالجريمة الوحشية المروعة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر استهدافه المباشر وإعدامه الميداني لـ15 من العاملين في المجال الإنساني، بعد التنكيل بهم وإعدامهم ووضع جثامينهم في حفرة عميقة دون وازع من أخلاق أو قانون”.

وقال المكتب في بيان، اليوم الاثنين، “إن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بدم بارد، وبعد تعمد جيش الاحتلال منع انتشال الشهداء مدة 8 أيام متواصلة؛ ليست إلا دليلًا إضافيًّا على السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية”.

“إعدام متعمد بقرار رسمي”

وأشار البيان إلى أن الأدلة والشهادات الميدانية تشير إلى أن بعض الضحايا تعرضوا للتصفية الجسدية وهم مكبلو الأيدي، وأصيبوا في أماكن قاتلة بالرأس والصدر من قبل جيش الاحتلال، “مما يؤكد أن هذه الجريمة لم تكن استهدافًا عشوائيًّا، بل إعدامًا متعمدًا بقرار رسمي من جيش الاحتلال”.

وحمّلت حكومة غزة “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، ونؤكد أنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان”.

"مقيدو الأيدي ومدفونين في حفرة واحدة".. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن العثور على جثـ.ـامـيـن مسعفين مفقودين منذ 8 أيام في منطقة #تل_السلطان بـ #رفح#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/N120wZm4Zt — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 31, 2025

“صدمة بالغة”

من جانبها أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن “صدمتها البالغة” إثر استشهاد المسعفين، وقالت في بيان “لقد خاطر هؤلاء العاملون والمتطوعون بحياتهم لتقديم الدعم للآخرين، وإننا نعرب عن حزننا العميق ونشارك عائلاتهم وأحباءهم وزملاءهم في مصابهم الجلل”.

وتابع البيان “ومنذ ذلك اليوم، واصلت اللجنة الدولية اتصالاتها المنتظمة مع الهلال الأحمر ومختلف الأطراف طالبةً السماح لها بالوصول إلى هؤلاء المتطوعين والتنسيق لتحديد أماكنهم”.

نحن نعرب عن صدمتنا البالغة إثر مقتل ثمانية مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب خمسة مستجيبين أوائل من الدفاع المدني في غزة وأحد الموظفين التابعين للأمم المتحدة، كما نعرب عن حزننا العميق ونشارك عائلاتهم وأحباءهم في مصابهم الجلل.

البيان الصحفي: https://t.co/sN5e6k6rN5 pic.twitter.com/a0Rb7DkF5H — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) March 31, 2025

“جريمة حرب”

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن إعدام الاحتلال الإسرائيلي لـ8 مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، يعد جريمة حرب تستوجب المحاسبة الدولية.

وشددت على أن هذه الجريمة مكتملة الأركان، وأنها وغيرها من المجازر الجماعية تندرج في إطار حرب الإبادة والتهجير والضم ضد الشعب الفلسطيني وتكشف بشاعة ما ترتكبه قوات الاحتلال بشكل يومي بحق المدنيين.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي جدي يرتقي إلى مستوى المسؤوليات التي يفرضها القانون الدولي ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم.