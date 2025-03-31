إيران ترد على تهديدات ترامب وتستدعي “ممثل المصالح الأمريكية” في طهران

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الرد على رسالة الولايات المتحدة قد وصل إليها، في إشارة إلى موقف طهران الحازم اتجاه التهديدات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب بشأن قصف إيران، معتبرة أنها تتناقض مع السلام والأمن الدوليين، وتشكل انتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية.

واستدعت طهران القائم بأعمال السفارة السويسرية (ممثل المصالح الأمريكية في إيران)، صباح اليوم الاثنين، وسلمته مذكرة تحذيرية رسمية. وأكدت المذكرة أن إيران سترد “بشكل حاسم وفوري” على أي عدوان قد تتعرض له.

كما شددت الخارجية الإيرانية على أن التهديد بقصف إيران يمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ونظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبدوره، أكد الدبلوماسي السويسري أنه سينقل الموقف الإيراني إلى الإدارة الأمريكية فورًا.

وأمس الأحد، هدد ترامب بفرض عقوبات إضافية على إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي. وأكد أن واشنطن ستقرر بشأن الرسوم الجمركية الإضافية على إيران بناءً على ما إذا كانت ستتوصل إلى اتفاق أم لا.

وفي 12 مارس/آذار الجاري، سلّم المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة من ترامب، وردت طهران على الرسالة عبر سلطنة عمان.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس بيزنس”، يوم 7 مارس الجاري، ذكر ترامب أنه بعث رسالة إلى خامنئي قال فيها “آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريًّا سيكون شيئًا مروعًا”.