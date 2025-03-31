الأمن السوري يعتقل قائد قوات “الدفاع الوطني” الموالي للأسد

اعتقلت قوات الأمن السورية، اليوم الاثنين، خالد حسين النمر، قائد قوات “الدفاع الوطني” الموالي لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في حماة.

وعبر صفحتها على منصة تلغرام، قالت محافظة حماة إنه “خلال عملية أمنية دقيقة، ألقت إدارة الأمن العام في المحافظة القبض على خالد حسين النمر، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” الموالي للنظام البائد في حماة”.

وأفادت محافظة حماة بأن “النمر أحد المتورطين في قضايا إجرامية كبيرة بحق الشعب السوري”.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، فتحت إدارة العمليات العسكرية مراكز للتسوية مع عناصر النظام المخلوع شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم، إلا أن رفض بعضهم أدى إلى مواجهات في عدد من محافظات البلاد.

واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، بدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.

ومساء السبت الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.

وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرًا، بينهم سيدة واحدة و5 من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024 لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام الأسد.