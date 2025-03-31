ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة ولكن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يكن يمزح بشأن السعي لفترة رئاسية ثالثة يحظرها الدستور الأمريكي، لكنه أضاف أن من السابق لأوانه التفكير في ذلك.

وبدأ ترامب فترته الرئاسية الثانية في 20 يناير/كانون الثاني، وكان قد أشار ضمنا إلى السعي لفترة ثالثة، ثم تناول الأمر خلال مقابلة هاتفية مع شبكة (إن بي سي نيوز) أمس.

وقال ترامب “لا، أنا لا أمزح، ولكن من السابق لأوانه التفكير في الأمر”.

وأضاف “هناك طرق يمكن من خلالها القيام بذلك”، محجمًا عن الخوض في تفاصيل محددة عن تلك الطرق.

وردًّا على سؤال بشأن سيناريو محتمل يتمثل في ترشّح نائب الرئيس جاي دي فانس للرئاسة ثم تنازله عنها لترامب، قال الرئيس الأمريكي “هذه إحدى الوسائل”.

وأشار إلى أن “هناك (طرقًا) أخرى”، ولكنه رفض كشف المزيد من التفاصيل.

وينص التعديل الـ22 للدستور الأمريكي على أنه لا يجوز للرئيس تولي المنصب إلا لفترتين فقط، مدة كل منهما 4 سنوات، سواء كانت الفترتان متتاليتين أو منفصلتين.

ويتطلب اقتراح إلغاء أي تعديل دستوري الحصول على أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس إلى جانب تصديق المجالس التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات الأمريكية البالغ عددها 50.

“نعمل على الأمر”

وطرح بعض حلفاء ترامب فكرة استمراره في البيت الأبيض لما بعد عام 2028، كما طرح الرئيس نفسه الفكرة في مناسبات عدة بطريقة أثارت فيما يبدو استياء خصومه السياسيين.

وإذا فاز ترامب، الذي كان يبلغ 78 عامًا عند تنصيبه، بولاية جديدة مدتها 4 سنوات بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2028 فسيكون عمره حينها 82 عامًا.

وقال ستيف بانون، المستشار المقرب من ترامب، في مقابلة مع شبكة (نيوز نيشن) الإخبارية في 19 مارس/آذار إنه يعتقد أن ترامب سيترشح مجددًا في 2028. وأضاف أن هناك جهودًا تُبذل لدراسة السبل الممكنة لتحقيق ذلك، ومنها دراسة تعريف الحد الأقصى للولايات الرئاسية.

وقال بانون “نعمل على الأمر”.

وكان ترامب قد ذكر أكثر من مرة أنّه قد يترشح لولاية ثالثة، ولكن التصريحات التي أدلى بها الأحد تعدّ الأكثر جدّية في هذا السياق.