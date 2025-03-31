جيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بسقوط إحدى طائراته المسيرة في مستوطنة محاذية لغزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بسقوط “مُسيرة” تابعة له في مستوطنة محاذية لقطاع غزة.

وفي بيان نشره عبر حسابه على منصة (إكس)، قال الجيش “سقطت في وقت سابق اليوم، طائرة مُسيرة -عن بعد- في (مستوطنة نيريم) المحاذية لقطاع غزة”.

وأضاف البيان “المسيرة من طراز سكاي رايدر، وسبب سقوطها خلل فني، حيث لا توجد تخوفات من تسريب معلومات جراء الحادث”.

وأشار جيش الاحتلال إلى فتح تحقيق في الحادث. وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “حادث سقوط هذه المسيرة هو الثاني من نوعه خلال أسبوعين”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في بيان يوم 15 مارس/أذار الجاري، عن “تحطم مسيرة في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل أثناء هبوطها” زاعمًا أنه لا يوجد تخوف من تسرب المعلومات”.

وسكاي رايدر، مسيرة صغيرة الحجم يستخدمها جيش الاحتلال في مهام التجسس والتمشيط وجمع المعلومات الاستخبارية.

وتكررت حوادث سقوط هذا النوع من المسيرات، حتى أن الجيش اضطر إلى تجميد العمل بها عام 2017 بسبب كثرة الأخطاء الفنية في تصنيعها، قبل استئناف العمل بها لاحقًا في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها في القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل حتى ظهر اليوم 1001 فلسطيني وأصابت 2359 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.