خامنئي يتوعد إسرائيل وأمريكا بضربة “شديدة وقوية” إذا قاموا بأي عملية “شريرة” (فيديو)

حذّر المرشد الإيراني، علي خامنئي، من رد قوي على أي “عملية شريرة” قد تنفذها إسرائيل أو الولايات المتحدة، مؤكدًا أن “الكيان الصهيوني وعصابته المجرمة” يجب أن تُقتلع من فلسطين.

وأضاف خامنئي، في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال صلاة عيد الفطر بالعاصمة الإيرانية طهران، أن إسرائيل لم تقم منذ سنوات إلا بارتكاب “الإبادة الجماعية” في الأراضي الفلسطينية وعمليات الاغتيال، مشيرًا إلى أن الجرائم الأخيرة في غزة تُنفّذ بدعم أمريكي، حتى خلال شهر رمضان.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، في 7 مارس/ آذار، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أرسل رسالة إلى خامنئي، قائلًا “كتبت لهم رسالة قلت فيها، آمل أن تتفاوضوا لأن دخولنا عسكريًا سيكون شيئًا مروعًا”.

وفي 8 مارس، أعلن خامنئي رفضه الدعوات الأمريكية الجديدة للتفاوض مع بلاده، مشيرًا إلى أن هدف واشنطن هو “التآمر وفرض مطالبها”.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، وفق مصادر فلسطينية ودولية.