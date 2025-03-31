شهداء في ثاني أيام العيد.. الاحتلال يأمر بإخلاء رفح واعتقال “الشاهد الوحيد” على مجزرة المسعفين (فيديو)

أصدر جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، إنذارا بالإخلاء الفوري لمعظم مناطق رفح وأجزاء من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ووثّقت صور خاصة نزوح عدد من سكّان رفح عقب التهديدات الإسرائيلية.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس “سنعود للقتال بقوة شديدة للقضاء على قدرات المنظمات الإرهابية في رفح وخان يونس”.

أوامر بإخلاء فوري

وشملت أوامر الإخلاء، مناطق النصر والشوكة والمناطق الشرقية والغربية وأحياء السلام، والمنارة وقيزان النجار، وطالب الاحتلال السكان بالنزوح عن منازلهم وخيامهم بشكل فوري والتوجه نحو منطقة المواصي.

وأدانت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة “تهديدات الاحتلال للمواطنين بإخلاء كامل لمحافظة رفح، وتشريد من تبقى من سكان المحافظة تحت القصف المتواصل، تمهيدًا لتصعيد الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين “إن هذه التهديدات الجديدة من شأنها مفاقمة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها سكان قطاع غزة بفعل حرب الإبادة والتشريد وتكرار النزوح منذ 18 شهرا، وفي ظل استمرار سياسة الحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال تحت سمع العالم وبصره”.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال من أجل وقف تهديدات الإخلاء لمحافظة رفح، وما يتسببه ذلك من معاناة مروعة للمواطنين.

كما دعت الوزارة “كافة المؤسسات التي تعنى بالقانون الدولي إلى التحرك على أوسع نطاق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم الحرب بحق شعبنا الأعزل”.

“جريمة حرب جديدة”

وفي بيان له اليوم، قال المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين إن الاحتلال يواصل عدوانه على غزة “ويقتل ويذبح ويجرح العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ دون مراعاة لحرمة العيد”.

واعتبر أن أوامر الإخلاء في رفح وخان يونس “جريمة حرب صهيونية جديدة هدفها كسر إرادة شعبنا الصابرين الثابتين، وتكشف أن هذا العدو وقيادته المجرمة فاشي ومتجرد من كل القيم ولا يمت للبشرية بأي صلة”.

وتابع البيان “مجرم الحرب بنيامين نتنياهو يواصل جرائمه بتشجيع من الإدارة الامريكية وبدعمها اللامحدود بالسلاح والمال والقرار السياسي في ظل عجز المجتمع الدولي والعربي وصمته المشين”.

وختم بالقول “نهيب بشعوب الامة وكل الشعوب الحرة في العالم التحرك الفوري والعاجل ومحاصرة السفارات الصهيونية والأمريكية والغربية والضغط على حكوماتها من أجل وقف الإبادة والعدوان الصهيوني المتصاعد على شعبنا وأهلنا في غزة”.

اعتقال الشاهد الوحيد على مجزرة المسعفين

وقال الدكتور مروان الهمص مدير المستشفيات الميدانية في غزة، إن الاحتلال اعتقل المسعف الوحيد الشاهد على جريمة استهداف طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر في رفح.

وأشار إلى أن مخزونات الأدوية والمستلزمات الطبية بدأت تنفد في القطاع مع استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات.

شهداء في ثاني أيام العيد

وأوضح الهمص أن 75% من شهداء الحرب الإسرائيلية من النساء والأطفال، وأن 85 استشهدوا في القطاع منذ بداية عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مراسلة الجزيرة مباشر باستشهاد 6 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين قرب مخبز الحلو وسط خان يونس جنوبي القطاع.

كما أكدت مصادر للجزيرة مباشر، استشهاد 3 وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي لبلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، إضافة إلى شهيد وجرحى جراء قصف الاحتلال خيمة غربي الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن “101 شهيد منذ بداية عيد الفطر، أغلبهم من النساء والأطفال من بينهم 14 شهيدا من طواقم الهلال الأحمر والدفاع المدني تم انتشالهم من مدينة رفح”.

يشار إلى أن عدد سكان رفح وما حولها يبلغ نحو 300 ألف مواطن، وفي بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استقبلت المدينة مئات آلاف النازحين القادمين من عدة مناطق في القطاع.

وحين شرع الاحتلال في الهجوم الواسع على رفح في مايو/أيار الماضي نزح أهلها إلى الخيام، وتوزعوا على عدة مناطق، وتسبب العدوان في تدمير غالبية المدينة حسب تقديرات محلية.

ومنذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي الإبادة الجماعية بغزة، في 18 مارس/آذار الجاري، استشهد وأصيب أكثر من 3 آلاف مواطن، معظمهم أطفال ونساء.