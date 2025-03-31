“فش عيد وأولادي مش موجودين”.. رفيق بدران يتذكر أولاده الأربعة الذين استشهدوا في قصف إسرائيلي (فيديو)

في أول أيام العيد، يجلس رفيق بدران على أنقاض منزله بقطاع غزة، محاطًا بذكريات أبنائه الأربعة الذين فقدهم جراء استهداف منزله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بعد أن كان العيد بالنسبة له يومًا مليئًا بالبهجة واجتماع شمل العائلة، فقد صار اليوم وحيدًا.

وقال بدران للجزيرة مباشر “راح كل أولادي وضايل منهم بس ولد، ولكن راحت عينه، وكمان بنت مصابة وبتتعالج حاليًا في مصر“.

بدموع منهمرة، أكد رفيق أنه بعد فقدان أبنائه، أصبحت كل المناسبات مصدرًا للحزن بدل الفرح.

وقال : “بعد اللي صار فيا، فش عيد بالنسبة لإلي، لأنه انحرمت من اللي استشهدوا وانحرمت من اللي لسه عايشين لأنهم ببلد ثاني”.

واستذكر بدران تحضيرات العيد في منزلهم بالأعوام السابقة، بقوله: “كنت قبل العيد بيوم أحضر لهم العيدية، وأول يوم عيد كنت من الصبح ألبسهم ملابس العيد الجديدة، وأقعد أعيدهم وأحضنهم وأبوسهم، وتاني يوم العيد كنت أطلعهم على المينا، وعلى المنتزه، يعني هذه الحاجات الواحد لما يتذكرها بيموت من جواته”.

وأضاف “كنت قبل الحرب آخد أولادي أجهزهم للعيد، وأشتريلهم أواعي، ولكن اليوم أولادي منهم مستشهدين ومنهم مصابين وبعاد عني”.

كما استذكر بدران لحظات استهداف منزله الذي حرمه من أولاده الأربعة، قائلًا: “فجأة لقيت حالي أنا وأولادي تحت الردم ما حسينا بإشي وما بنعرف شو اللي صار، والصواريخ نزلت علينا تعرفش من وين لقيت كل داري واقعة، وأولادي طلعتهم أشلاء ودفنتهم بإيدي”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالًا أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.