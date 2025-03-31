معظمهم أطفال ونساء.. عشرات الشهداء جراء غارات إسرائيلية على غزة في أول أيام عيد الفطر (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع، الأحد، إلى 51 على الأقل جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في حصيلة غير نهائية حتى الآن.

وذكرت مصادر طبية للجزيرة مباشر أن 51 فلسطينا غالبيتهم من الأطفال والنساء استشهدوا في غارات للاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر أول أيام عيد الفطر.

بدورها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “قتل إسرائيل للأطفال في يوم العيد داخل خيامهم التي نزحوا إليها يكشف عن فاشيتها ويجردها من أي قيم إنسانية وأخلاقية”.

وأضافت حماس، في بيان لها أن “جيش الاحتلال الصهيوني يواصل قصفه الإرهابي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة طيلة اليوم (الأحد) دون أي مراعاة لحرمة عيد الفطر”.

وتابعت “العدوان الإرهابي في أول أيام عيد الفطر أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، بينهم أطفال بملابس العيد”.

ولفتت حماس إلى أن “ما يشجع مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة جرائمه والاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة، وعجز المجتمع الدولي، وصمته المشين”.

ودعت الحركة “الشعوب الحرة للتحرك الفوري وتنظيم فعاليات ضاغطة لإلزام الحكومات بالتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة والضفة”.

وطالبت “المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف العدوان، والعودة إلى الاتفاق، وتمكين عمليات تبادل الأسرى، ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورًا”.

وأدى مئات آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، الأحد، صلاة العيد فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي مراكز إيواء وبجانب منازلهم المدمرة، بينما غابت مظاهر الفرح والاحتفال في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية والمتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ استئنافها الحرب على غزة، في 18 مارس/آذار الجاري، قتلت إسرائيل نحو ألف فلسطيني وأصابت 2054 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.