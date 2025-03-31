منظمة يهودية تدعم مبادرة لإغاثة غزة: لا ينبغي أن تكون هناك إسرائيل (فيديو)

شاركت منظمة “أصوات يهودية مستقلة في كندا”، قبل أيام، في إفطار رمضاني نظمته إحدى الجمعيات الإنسانية في مدينة تورنتو الكندية، ضمن فعالية تهدف إلى جمع تبرعات لشراء خيام وإنشاء مستشفيات ميدانية في قطاع غزة.

“نقف مع الشعب الفلسطيني”

وقال الحاخام اليهودي الكندي، ديفيد ميفاسير، إنه شارك في هذه الفعالية بهدف دعم المبادرة التي أطلقتها الإعلامية الأردنية الكندية لمى العقاد، من أجل جمع تبرعات لتوفير خيام لأهل غزة.

وأضاف ميفاسير، في حديثه للجزيرة مباشر “أنا عضو نشط في منظمة أصوات يهودية مستقلة في كندا، ونحن حوالي 3 آلاف يهودي في جميع أنحاء كندا، ونقف مع الشعب الفلسطيني ونتضامن معه، ونفعل كل ما بوسعنا لدعمه، لأننا منظمة يهودية معادية للصهيونية”.

“لا ينبغي أن تكون هناك إسرائيل”

وتابع “نحن نحاول جاهدين إقناع الحكومة الكندية بتحسين أدائها، ونكتب رسائل إلى أعضاء في البرلمان، ونوقع على العرائض، ولدينا احتجاجات، وأعتقد أنه يجب أن نعارض وجود دولة يهودية تُمنح فيها الامتيازات للشعب اليهودي”.

وأردف “لا ينبغي أن تكون هناك إسرائيل، بل ينبغي أن ينتهي الهيكل السياسي لإسرائيل، ويجب أن يعيش الناس في كل مكان بمساواة وعدالة، وتكون الديمقراطية للجميع”.

ووجه الحاخام اليهودي الكندي، رسالة إلى الداعمين للقضية الفلسطينية، قائلًا “رسالتي هي أن كل شخص يمكنه فعل شيء، ومثال رائع على ذلك هو لمى، فهي شخص واحد، وقد حشدت الكثير لتوفير الخيام لأهالي غزة، أما أنا، فأفعل أشياء مختلفة. لقد جمعت الكثير من المال من الناس، وأُرسل الأموال إلى العائلات في غزة حتى يتمكنوا من شراء الطعام والمياه، ويمكنهم حتى شراء خيمة”.

استطاعت جمع نحو 380 ألف دولار

بدورها، قالت صاحبة المبادرة، الإعلامية الأردنية الكندية، لمى العقاد، إنها استخدمت منصتها الإعلامية في إنشاء مبادرة لإرسال الخيام من دول عدة إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع هيئات حكومية في الأدرن.

وأشارت في حديثها للجزيرة مباشر، إلى أن الحملة استطاعت جمع نحو 380 ألف دولار، لدعم سكان قطاع غزة.

وعن تفاصيل الخيام المرسلة، قالت “الخيمة لا يوجد بها مطبخ أو دورة مياه، وتتسع لـ12 شخصًا، وهي شيء بسيط نساعد به أهل غزة لكي يبقوا في أرضهم ويصمدوا هناك، ونتمنى أن تساعدنا الدول لاستمرار المبادرة”.

من واجبنا دعم أهل غزة

وفي نفس السياق تحدث الطبيب السوري الكندي أنس القاسم عن الدعم الطبي للمنظومة الصحية في غزة، وقال “كمجتمع سوري عانينا في الحرب وأنشأنا اتحاد المنظمات الطبية والإغاثية السورية. ولما حدثت الحرب في غزة وجدنا أننا كأطباء ومنظمة لديها خبرة في الحروب من واجبنا دعم أهل غزة”.

وتابع “نظمنا أكثر من زيارة للقطاع، وأنا نفسي قدمت المساعدة هناك في أكثر من مشفى، وما زلنا نقدم الدعم منذ بداية الحرب وحتى الآن”.