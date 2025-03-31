نتنياهو يعين رئيسا جديدا للشاباك في خطوة قد تصعّد الغضب داخل إسرائيل

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، تعيين الجنرال في الاحتياط إيلي شربيط، رئيسًا لجهاز الأمن العام (الشاباك). وجاء القرار بعد مقابلات معمّقة مع 7 مرشحين وصفهم البيان الرسمي بأنهم “مؤهّلون”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن شربيط، الذي خدم في جيش الاحتلال مدة 36 عامًا، شغل منصب قائد البحرية مدة 5 سنوات، قاد خلالها عمليات ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني وإيران. كما تولّى مناصب قيادية بارزة، بينها رئيس قسم العمليات البحرية وقائد قاعدة حيفا.

وفي بيان التعيين، أكد نتنياهو أن الشاباك مرّ بمرحلة صعبة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معربًا عن ثقته في قدرة شربيط على قيادة الجهاز مع الحفاظ على تقاليده الأمنية.

“يجب انتظار قرار المحكمة العليا”

ومن جانبه، انتقد الوزير السابق بالحكومة الإسرائيلية، بيني غانتس، قرار نتنياهو بتعيين إيلي شربيط رئيسًا لجهاز الشاباك، مؤكدًا أنه “لا يجوز تعيين رئيس الجهاز إلا بعد صدور قرار من المحكمة العليا”.

وأضاف غانتس، عبر حسابه بمنصة إكس، أن نتنياهو يواصل “حملته ضد الجهاز القضائي”، محذرًا من أن هذه الخطوة تقود إسرائيل نحو “أزمة دستورية خطيرة”.

האלוף במיל׳ אלי שרביט הוא אדם ומפקד מצוין, ערכי ומנוסה. אדם עצמאי שטובת ביטחון ישראל תמיד הובילה אותו ואין לי ספק שכך יהיה גם בעתיד. עם זאת, מה שברור הוא שראש הממשלה החליט הבוקר להמשיך במסע שלו נגד מערכת המשפט ולהוביל את מדינת ישראל לעבר משבר חוקתי מסוכן.

מינוי ראש השב״כ חייב… — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 31, 2025

كما علّق وزير التراث عميحاي إلياهو، بالقول “لن يحل المشكلة استبدال شخص يحمل فكرًا معارضًا للحكومة بشخص ذي رؤية مماثلة”.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه إسرائيل مظاهرات حاشدة، رفضًا لقرار نتنياهو إقالة كل من رئيس الشاباك رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، ضمن تحركات للهيمنة على السلطات والمؤسسات كافة، وفق المعارضة.