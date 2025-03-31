وقفات حاشدة في مصر عقب صلاة العيد دعما لإعادة إعمار غزة ورفضا للتهجير (شاهد)

شهدت عدة مدن مصرية، اليوم الاثنين، وقفات حاشدة عقب صلاة عيد الفطر تحت شعار “الشعب المصري يدعم إعادة إعمار غزة ويرفض تهجير الفلسطينيين”، حيث احتشد آلاف المواطنين رافعين أعلام مصر وفلسطين ولافتات تؤكد التضامن مع القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه الوقفات التضامنية تأكيدا على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر، وعلى دعم البدء في خطة الإعمار المصرية لقطاع غزة.

وحمل المواطنون المحتشدون في مختلف المحافظات أعلام مصر وفلسطين ولافتات كُتب عليها “لا للتهجير” و”التهجير خط أحمر” و”الشعب المصري يدعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة”، و”لا لتصفية القضية الفلسطينية”.

وأشاد المشاركون بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، مطالبين بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورافضين مخططات التهجير.

كما ثمّنوا مواقف القاهرة الداعمة لجهود إعادة إعمار غزة وحماية الأمن القومي المصري.

ورفع المحتشدون الأعلام الفلسطينية إلى جانب المصرية، مردّدين هتافات منددة بالتهجير ومؤيدة للحق الفلسطيني، في رسالة تؤكد وحدة الموقف الشعبي المصري من القضية الفلسطينية.