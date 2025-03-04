أحمد الشرع في القمة العربية: الدعوة لتهجير الشعب الفلسطيني تهديد للأمة العربية بأسرها (فيديو)

دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، الدول العربية للاتحاد وتحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ورفض تهجيره.

وقال الشرع، خلال مشاركته في القمة العربية الطارئة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إن الدعوة لتهجير الشعب الفلسطيني بشكل قسري “وصمة عار ضد الإنسانية”.

وأضاف “دعوات تهجير الفلسطينيين ليست تهديدا للشعب الفلسطيني فحسب بل للأمة العربية بأسرها”، وتابع “يجب أن تتحد الدول العربية في مواقفها وأن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني”.

وتحدث الشرع عن الأوضاع في سوريا، واعتبر أن مشاركة سوريا في الجامعة العربية “لحظة تاريخية”، مؤكدًا أن سوريا كانت وما زالت من أول الدول الداعمة للحقوق العربية.

وأكد على أن النظام الجديد في سوريا عازم على المضي قدما في بناء مستقبل أفضل للشعب السوري وللأمة العربية.

وعن التوغل الإسرائيلي في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد، قال الشرع “إسرائيل ومنذ احتلالها للجولان عام 1967 لم تتوقف عن انتهاك حقوق شعبنا”.

وأكد تمسك بلاده باتفاق 1974 الخاص بالفصل بين القوات، موضحًا “لا يمكن القبول بأن يستمر الجانب الإسرائيلي في تجاهل هذا الاتفاق”.

وطالب الرئيس السوري، المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته عبر الضغط على إسرائيل من أجل الانسحاب الفوري من الجنوب السوري.

وتأتي زيارة الرئيس الشرع “الأولى” لمصر بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة.