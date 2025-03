أول تعليق من الكرملين على وقف المساعدات الأمريكية ونائب أوكراني يتقدم رسميا لعزل زيلينسكي

رحب الكرملين بأي جهود دولية تهدف إلى حل الصراع القائم في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية، قد يكون خطوة محفزة للنظام الأوكراني على الانخراط في عملية سلام جادة.

وأكد الكرملين، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن “العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التحرر من العبء السلبي الناتج عن العقوبات المفروضة على موسكو”، الذي يعطّل التعاون بين البلدين في قضايا أمنية ودبلوماسية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إلى أن موسكو ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عبّر فيها عن رغبته في إحلال السلام في أوكرانيا، معتبرًا إياها مؤشرًا إيجابيًّا على إمكانية التوصّل إلى تسوية سلمية.

وأكد الكرملين أنه لم يتلقَّ أي تصريحات رسمية حول إمكانية رفع جزئي للعقوبات الأمريكية عن روسيا، وهو ما يعيق جهود التفاوض بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، أشار الكرملين إلى أن أوكرانيا تلقّت الجزء الأكبر من المساعدات العسكرية من الولايات المتحدة خلال الحرب ضد روسيا؛ مما يزيد من تعقيد الأزمة.

في غضون ذلك، أعلن النائب الأوكراني المعارض أليكسندر دوبينسكي، أنه تقدم بطلب رسمي إلى رئيس البرلمان الأوكراني لبدء إجراءات عزل الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وذلك عقب قرار إدارة ترامب وقف تمويل مبيعات الأسلحة الجديدة لأوكرانيا.

🇺🇦 Today, March 3, 2025, I submitted an official request to the Chairman of the Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk, demanding the initiation of impeachment proceedings against President Volodymyr Zelensky.

The basis for this is his diplomatic failure in the White House, which… pic.twitter.com/rVgfIgcmMW

— Oleksandr Dubinskyi (@Dubinsky_pro) March 3, 2025