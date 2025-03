أول تعليق من زيلينسكي بعد وقف المساعدات العسكرية الأمريكية.. ورئيس الوزراء الأوكراني يتعهد بالصمود

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يريد “تصحيح الأمور” مع دونالد ترامب، ويريد العمل تحت “القيادة القوية” للرئيس الأمريكي لضمان سلام دائم في أوكرانيا.

وفي أول تعليق علني له بعدما علق ترامب المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، دعا زيلينسكي في منشور على إكس إلى “هدنة” في البحر والجو لبدء محادثات سلام، وشكر واشنطن على الدعم الذي قدّمته إلى كييف في حربها مع روسيا.

وقال زيلينسكي “لا أحد منا يريد حربًا لا نهاية لها، وأوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم، وأنا على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام يدوم”.

وأضاف “نحن مستعدون للعمل بسرعة لإنهاء الحرب، والمراحل الأولى قد تكون إطلاق سراح السجناء ووقف إطلاق النار عن طريق الجو والبحر، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه. نريد التحرك بسرعة كبيرة والعمل مع الولايات المتحدة للاتفاق على صفقة نهائية قوية”.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025