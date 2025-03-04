أول تعليق من زيلينسكي بعد وقف المساعدات العسكرية الأمريكية.. ورئيس الوزراء الأوكراني يتعهد بالصمود

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يريد “تصحيح الأمور” مع دونالد ترامب، ويريد العمل تحت “القيادة القوية” للرئيس الأمريكي لضمان سلام دائم في أوكرانيا.

وفي أول تعليق علني له بعدما علق ترامب المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، دعا زيلينسكي في منشور على إكس إلى “هدنة” في البحر والجو لبدء محادثات سلام، وشكر واشنطن على الدعم الذي قدّمته إلى كييف في حربها مع روسيا.

وقال زيلينسكي “لا أحد منا يريد حربًا لا نهاية لها، وأوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم، وأنا على استعداد للعمل تحت القيادة القوية للرئيس ترامب لتحقيق سلام يدوم”.

وأضاف “نحن مستعدون للعمل بسرعة لإنهاء الحرب، والمراحل الأولى قد تكون إطلاق سراح السجناء ووقف إطلاق النار عن طريق الجو والبحر، إذا فعلت روسيا الشيء نفسه. نريد التحرك بسرعة كبيرة والعمل مع الولايات المتحدة للاتفاق على صفقة نهائية قوية”.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace. None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025

لقاء ترامب وزيلينسكي

وعلق الرئيس الأوكراني على لقاء البيت الأبيض الذي جمعه بترامب ونائبه، وشهد توترًا بين الطرفين، وقال “لم يسر اجتماعنا في واشنطن كما كان من المفترض أن يكون. من المؤسف أن يحدث هذا الأمر. لقد حان الوقت لتصحيح الأمور”.

وبشأن الاتفاقية المتعلقة بالمعادن والأمن، قال زيلينسكي “أوكرانيا مستعدة للتوقيع عليها في أي وقت وبأي صيغة مناسبة. نحن نرى هذه الاتفاقية خطوة نحو مزيد من الأمن وضمانات أمنية قوية، وآمل حقا أن تعمل بشكل فعال”.

أوكرانيا “صامدة”

بدوره، أكد رئيس الوزراء الأوكراني دنيش شميغال أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها للصمود في وجه الجيش الروسي رغم قرار الولايات المتحدة بوقف المساعدات العسكرية.

وقال شميغال في مؤتمر صحفي في كييف، الثلاثاء “سنبذل كل ما بوسعنا للصمود”، مشيرًا إلى أن “المساعدات الأمريكية سواء على شكل دفاعات جوية أو معلومات استخبارية أنقذت أرواح الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف من الأوكرانيين”.

وعلق ترامب المساعدات العسكرية لكييف بعد أيام على المشادة العلنية مع نظيره الأوكراني في البيت الأبيض.

ويُعَد قرار ترامب تجميد المساعدات العسكرية تحولًا في السياسة الأمريكية اتجاه أوكرانيا، خاصة في ظل المساعدات السابقة التي قدمتها الولايات المتحدة خلال الحرب ضد روسيا.