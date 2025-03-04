إذاعة الجيش الإسرائيلي: اغتيال شخصية مركزية في “قوة الرضوان” جنوبي لبنان
مسؤول كبير في حزب الله
أعلنت إسرائيل اغتيال مسؤول رفيع في حزب الله، ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول تأكيده مقتل شخصية مركزية في قوة الرضوان التابعة للحزب، وذلك بغارة جوية استهدفت سيارة جنوبي لبنان.
גורם ישראלי לגלצ: ישראל חיסלה בדרום לבנון דמות מרכזית בכוח רדואן@Doron_Kadosh https://t.co/sDQJgRN0TF
— גלצ (@GLZRadio) March 4, 2025
وأفاد الدفاع المدني اللبناني بمقتل شخص جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة في بلدة رشكنانية بقضاء صور، كما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المسيّرة نفذت غارة على المنطقة، في وقت تواصل فيه الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تحليقها في أجواء مدينة صور.
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وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المستهدف هو خضر هاشم، قائد قوة الرضوان، الذي قُتل بالهجوم على سيارته.
ח'דר האשם, המפקד בכוח רדואן של חיזבאללה שחוסל בתקיפת הרכב באזור צור@sapirlipkin pic.twitter.com/Z2IZDWW9JA
— החדשות – N12 (@N12News) March 4, 2025
ولم يصدر أي تعليق من حزب الله حتى الآن بشأن عملية الاغتيال.
ويأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وأنهى الاتفاق قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي؛ مما خلّف 4 آلاف و114 قتيلا و16 ألفا و903 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
ورغم نص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان فإنها أعلنت في 18 فبراير/شباط الماضي، انسحابا جزئيا وبقاء قواتها في 5 نقاط رئيسية داخل الحدود، كما أنها واصلت خروقاتها لوقف إطلاق النار بالغارات المتكررة والتحليق المستمر لطيرانها في الأجواء اللبنانية.