الأردن يستقبل الدفعة الأولى من أطفال غزة القادمين للعلاج

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية عن بدء دخول الدفعة الأولى من أطفال غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية، حيث وصلت المجموعة الأولى عبر مطار ماركا، في إطار الجهود الإنسانية الأردنية لدعم سكان القطاع.

المومني: قبل قليل بدأ دخول الدفعة الأولى من الأطفال الغزيين للعلاج في #الأردن من مطار ماركا.@MoGC_JO @DrMohAlmomani — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 4, 2025

وأكدت الحكومة الأردنية أن مجموعة أخرى من الأطفال الغزيين ستصل قريبًا عبر المعابر البرية، وذلك ضمن خطة إخلاء المرضى التي أعلن عنها الملك عبدالله الثاني في وقت سابق.

المومني: هناك مجموعة أخرى من الأطفال الغزيين ستصل برا قريبا@DrMohAlmomani @MoGC_JO — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) March 4, 2025

وكان العاهل الأردني قد أعلن خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في 11 فبراير/شباط الماضي، عن خطة لإخلاء نحو 2000 طفل من غزة يعانون من أمراض خطيرة، بما في ذلك مرضى السرطان، لتلقي العلاج في الأردن، وذلك في إطار الجهود الأردنية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.