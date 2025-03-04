سياسة|الأردن

الأردن يستقبل الدفعة الأولى من أطفال غزة القادمين للعلاج

وصلت المجموعة الأولى عبر مطار ماركا (أسوشيتدبرس - أرشيف)
4/3/2025-|آخر تحديث: 4/3/202503:34 PM (توقيت مكة)

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية عن بدء دخول الدفعة الأولى من أطفال غزة للعلاج في المستشفيات الأردنية، حيث وصلت المجموعة الأولى عبر مطار ماركا، في إطار الجهود الإنسانية الأردنية لدعم سكان القطاع.

وأكدت الحكومة الأردنية أن مجموعة أخرى من الأطفال الغزيين ستصل قريبًا عبر المعابر البرية، وذلك ضمن خطة إخلاء المرضى التي أعلن عنها الملك عبدالله الثاني في وقت سابق.

وكان العاهل الأردني قد أعلن خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، في 11 فبراير/شباط الماضي، عن خطة لإخلاء نحو 2000 طفل من غزة يعانون من أمراض خطيرة، بما في ذلك مرضى السرطان، لتلقي العلاج في الأردن، وذلك في إطار الجهود الأردنية لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.

المصدر : الجزيرة مباشر

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