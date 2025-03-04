الجيش السوداني يسيطر على مستشفى شرق النيل ومدخل جسر المنشية الاستراتيجي (فيديو)

أعلن الجيش السوداني سيطرته الكاملة على مستشفى شرق النيل، شرقي العاصمة الخرطوم، إضافة إلى المدخل الشرقي لجسر المنشية، في خطوة جديدة ضمن العمليات العسكرية في المنطقة.

وفي تصريحات له، أكد اللواء الركن النعمان عوض السيد، قائد منطقة الكدرو العسكرية، أن الجيش السوداني قد تمكن من تأمين هذه المواقع الهامة، مشيرًا إلى أهمية هذه السيطرة في تعزيز الأمن واستقرار المنطقة.

جسر استراتيجي

ويُعَد جسر المنشية آخر الجسور التي بقيت تحت سيطرة قوات الدعم السريع على النيل الأزرق. وإذا استعاد الجيش سيطرته على جسر المنشية فسيكون قد ضرب حصارا مطبقا على قوات الدعم السريع المتمركزة وسط العاصمة بمحيط القصر الرئاسي والمطار الدولي.

ومساء أمس، أعلن الجيش استعادة سيطرته على مواقع “استراتيجية” شرقي ولاية الخرطوم وسط البلاد، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وأفاد في بيان بأن “القوات المسلحة وقوات الاحتياطي المركزي (التابعة للشرطة) تتقدم في محور شرق النيل، وتتسلم مزيدا من المواقع الاستراتيجية المهمة”. ووفق هذا الإعلان، يكون الجيش السوادني قد فرض سيطرة واسعة على محافظة شرق النيل الكبرى.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة قوات الدعم السريع لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة، والنيل الأبيض وشمال كردفان.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، وقد قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.