الزيارة الأولى.. الشرع في القاهرة لحضور القمة العربية الطارئة بشأن غزة (فيديو)

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في القمة العربية الطارئة بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

الزيارة الأولى

وتأتي زيارة الرئيس الشرع “الأولى” لمصر بعد تلقيه دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث الأوضاع في قطاع غزة.

وكان قادة عرب قد بدؤوا أمس الاثنين التوافد على القاهرة، للمشاركة في القمة غير العادية التي من المتوقع أن تعرض خلالها مصر خطة بشأن قطاع غزة، وذلك في مواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة “ريفييرا الشرق الأوسط” في القطاع.

رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع يصل إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين"#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/rQ2WZKY1Tg — رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 4, 2025

والسبت، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن خطة إعادة إعمار غزة تتم وفق أطر زمنية محددة وقصيرة الأمد، دون الحاجة إلى تهجير أي مواطن من القطاع.

وأوضح أن جميع عناصر المجتمع الفلسطيني ستكون فاعلة في تنفيذ الخطة، التي يجري إعدادها بالتنسيق الكامل مع الجانب الفلسطيني، مشدّدًا على وجود ثوابت عربية غير قابلة للتصرف، وعلى رأسها رفض تهجير سكان قطاع غزة.

وخلال المؤتمر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة المصرية جاهزة وسيتم طرحها خلال القمة الطارئة في القاهرة.