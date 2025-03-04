تقرير: جيش الاحتلال يستعد لاحتمال استئناف القتال في غزة خلال 10 أيام وهذه خطته

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر أمني، إن جيش الاحتلال يستعد لاستئناف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مع تقديرات بأن القتال قد يُستأنف خلال 10 أيام إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن الإفراج عن الأسرى.

وأكدت القناة أن الخطوات المقبلة بعد وقف المساعدات عن قطاع غزة قد تشمل قطع المياه والكهرباء، إضافة إلى منع دخول البيوت المتنقلة والآليات الثقيلة؛ مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.

حالة تأهب قصوى

وأفادت القناة أيضًا، بأن عدة كتائب عسكرية إسرائيلية تم نقلها إلى مناطق الجنوب، إلى جانب نشر قوات في رفح جنوبي القطاع، إضافة إلى الفرقتين 252 و143 المنتشرتين في غلاف غزة.

وذكرت القناة أن القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي في حالة تأهّب قصوى، وقد تم إعطاء أوامر للقوات بالاستعداد لاستئناف القتال، مع خطط لاحتلال سريع لمناطق في غزة، بما في ذلك محور نتساريم (يفصل شمال القطاع عن جنوبه)، الذي تم الانسحاب منه سابقًا.

عملية معقدة

وفي سياق متصل، نقلت القناة عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن الجيش يبحث إمكانية نقل السكان الذين عادوا إلى شمال غزة، إلى المناطق الجنوبية، ولكن هذه العملية تُعتبر معقّدة وتحتاج إلى استعدادات لوجستية كبيرة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن ما سيحدث في غزة خلال الأيام القادمة سيكون له تأثير كبير في الوضع في الضفة الغربية والقدس، وخاصة خلال شهر رمضان.