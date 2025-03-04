تونس.. وقفة تضامنية تزامنا مع بدء محاكمة المعتقلين في قضية “التآمر” (فيديو)

شهدت تونس العاصمة وقفة احتجاجية تضامنًا مع المعتقلين السياسيين، صباح اليوم الثلاثاء، نظمتها جبهة الخلاص وعائلات المعتقلين بالتزامن مع بدء أولى جلسات المحاكمة السرية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

مطالبات بجعل المحاكمات علنية

ورفع المتظاهرون خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر نقابة المحامين التونسية لافتات تندد بالمحاكمات غير العلنية للمعتقلين في الغرف المغلقة، مطالبين بجعل المحاكمات علنية.

وردد المتظاهرون هتافات من بينها “المحاكمة العلنية.. حق موش مُزية”، “الحرية.. الحرية.. للمعارضة التونسية”، “ثابتين صامدين.. حتى إطلاق المعتقلين”، “الشعب يريد محاكمة علنية على المباشر”، “لا للمحاكمات عن بعد.. لا لقضاء لا يضمن الحرية”.

كما نددت المعارضة التونسية بقرار المحكمة الابتدائية التونسية بإجراء أول محاكمة عن بُعد وغير علنية فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة؛ معتبرة ذلك تقويضًا للمحاكمة العادلة.

وبدأت أولى جلسات المحاكمة، اليوم الثلاثاء، وتشمل نحو 40 معارضا من مختلف التيارات منهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي.

وكانت قوات الأمن قد شنت حملات دهم واعتقالات واسعة ضد هؤلاء المعارضين في فبراير/شباط 2023، ووجه القضاء تهما خطيرة للمعتقلين تصل عقوبتها إلى الإعدام كتكوين “مجموعة إرهابية” و”التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.