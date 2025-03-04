رئيس الشاباك يتحدى نتنياهو: سأستقيل في هذه الحالة فقط

كشف رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عن موعد استقالته من منصبه، متحديًا بذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الشاباك قوله إنه سيستقيل من منصبه بعد استعادة الـ59 أسيرًا إسرائيليًّا المتبقين في غزة.

كما اشترط رونين، حتى يستقبل من منصبه، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتحقيق مع مستشاري نتنياهو الذين شاركوا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد رونين أنه لن يسمح بفرض رئيس جديد للشاباك من خارج المؤسسة.

وقالت القناة الإسرائيلية إن مسؤولين سابقين في الشاباك حذروا من تحويل الجهاز إلى ذراع سياسية، إضافة إلى القيام بتعيينات تضر بالتحقيقات الحساسة التي تخدم مصالح نتنياهو، وفقًا للقناة 12.

في سياق متصل، نقلت قناة “آي 24” الإسرائيلية عن عضو الكنيست إيتمار بن غفير قوله “رونين بار هو رئيس الشاباك الأكثر سياسية في تاريخ الجهاز، لقد حان الوقت لنتعلم من الرئيس الأمريكي ترامب كيف تبدو الحوكمة الحقيقية”.

وتشهد العلاقة بين رونين ونتنياهو توترات بسبب خلافات حول كيفية إدارة مفاوضات تبادل الأسرى منذ بداية الحرب على غزة.