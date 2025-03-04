شهيد برصاص قوة متسللة.. اجتياح إسرائيلي واسع لجنين وإحصائية صادمة بشأن النازحين قسرا (فيديو)

استشهد شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات خاصة إسرائيلية تسلّلت إلى عمارة الغول، وأطلقت النار على الشاب جهاد علاونة؛ فأصابته في الفخذ، وتركته ينزف حتى استشهد.

عملية عسكرية واسعة

وشنت قوات الاحتلال عملية عسكرية واسعة في جنين، حيث اقتحمت الحي الشرقي مدعومة بآليات عسكرية وجرافات؛ مما أدى إلى تدمير عدد من الشوارع وإلحاق أضرار بالبنية التحتية. كما أجبرت قوات الاحتلال سكان بعض البنايات على إخلاء منازلهم، وسط انتشار عسكري مكثف.

وأغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل مدينة جنين، ونشرت مدرعات عسكرية في مناطق شارع نابلس، ودوار عصفور، وشارع الناصرة، وهو ما أدى إلى شلّ الحركة في المدينة، وسط تخوفات من تصعيد ميداني.

نزوح الآلاف وتفاقم الأزمة الإنسانية

وبدورها، أعلنت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، أن العملية العسكرية الإسرائيلية أدت إلى نزوح أكثر من 20 ألف فلسطيني قسرًا، أي ما يعادل 90% من سكان المخيم، وسط انقطاع المياه والكهرباء، ونقص حاد في الطعام واحتياجات الأطفال. كما أشارت اللجنة إلى أن 498 منزلًا ومنشأة أصيبت بدمار كلّي أو جزئي جراء العدوان.

ميدانيًّا، أكدت “سرايا القدس – كتيبة جنين” أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية ضد قوات الاحتلال في الحي الشرقي، حيث استهدفوا جنود الاحتلال بزخات كثيفة من الرصاص المباشر، محققين إصابات مؤكدة.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو جنين، تزامنًا مع توسع العملية العسكرية منذ ليلة أمس. وأفادت مصادر للجزيرة مباشر بأن مدرعات الاحتلال اقتحمت المدينة وبدأت اجتياحًا واسعًا للحي الشرقي، مع استمرار عمليات تدمير الشوارع والمرافق العامة.