“نشعر بالإهانة والغضب”.. ترودو: ترامب يريد تدمير الاقتصاد الكندي من أجل ضم بلادنا (فيديو)

أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الولايات المتحدة، وذلك ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بدءا من اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توقف استمر 30 يوما، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي تبلغ 25%، ستدخل حيز التنفيذ، على السلع القادمة من كندا والمكسيك، بينما ستُفرض رسوم مخفضة بنسبة 10% على موارد الطاقة المستوردة من كندا.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه في حال تنفيذ التعريفات الأمريكية، سترد كندا بفرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار.

وأضاف ترودو في بيان “لن تترك كندا هذا القرار غير المبرر دون رد”.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن ترودو أن الولايات المتحدة “شنت حربا تجارية”، مؤكدا أن بلاده “لن تتراجع” عن المواجهة.

ورأى ترودو أن هدف ترامب هو “التسبب في انهيار الاقتصاد الكندي” لجعل عملية ضم كندا “أكثر سهولة”.

وقال ترودو إنه في هذا السياق “لا أعلم ما هي المفاوضات التي يمكن البدء بها”، لافتا إلى أن ذريعة تهريب مخدر الفنتانيل التي تمسّك بها الرئيس الأمريكي لتبرير فرض رسوم جمركية على السلع الكندية “لا مبرر لها على الإطلاق”.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الكندي