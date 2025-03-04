“نشعر بالإهانة والغضب”.. ترودو: ترامب يريد تدمير الاقتصاد الكندي من أجل ضم بلادنا (فيديو)
أعلنت كندا أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من الولايات المتحدة، وذلك ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن بدءا من اليوم الثلاثاء.
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد توقف استمر 30 يوما، إن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، التي تبلغ 25%، ستدخل حيز التنفيذ، على السلع القادمة من كندا والمكسيك، بينما ستُفرض رسوم مخفضة بنسبة 10% على موارد الطاقة المستوردة من كندا.
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بدوره، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنه في حال تنفيذ التعريفات الأمريكية، سترد كندا بفرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار.
وأضاف ترودو في بيان “لن تترك كندا هذا القرار غير المبرر دون رد”.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن ترودو أن الولايات المتحدة “شنت حربا تجارية”، مؤكدا أن بلاده “لن تتراجع” عن المواجهة.
ورأى ترودو أن هدف ترامب هو “التسبب في انهيار الاقتصاد الكندي” لجعل عملية ضم كندا “أكثر سهولة”.
وقال ترودو إنه في هذا السياق “لا أعلم ما هي المفاوضات التي يمكن البدء بها”، لافتا إلى أن ذريعة تهريب مخدر الفنتانيل التي تمسّك بها الرئيس الأمريكي لتبرير فرض رسوم جمركية على السلع الكندية “لا مبرر لها على الإطلاق”.
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الكندي
- سنطبق رسوما جمركية بقيمة 25% على بضائع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار.
- رسومنا الجمركية على البضائع الأمريكية ستظل موجودة حتى سحب الرسوم الأمريكية على بضائعنا وليس قبل ذلك بلحظة.
- لن نتراجع في وجه المعركة لا سيما عندما يكون رفاه شعبنا على المحك.
- الإدارة الأمريكية اختارت إطلاق حرب تجارية ستؤذي العائلات الأمريكية في المقام الأول.
- لا مبرر للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بضائعنا اليوم.
- الإدارة الأمريكية اختارت عبر الرسوم الجمركية التي فرضتها تعريض وظائف الأمريكيين للخطر.
- أقول للرئيس ترمب إنه يتعين علينا أن نعمل معا من أجل صالح مواطنينا.
- أقول لشعبنا إن الوضع سيكون صعبا وسنعمل معا من أجل أن تتمكن الشركات من تحمُّل آثار العاصفة.
- سندافع عن وظائف الكنديين وسنتخذ إجراءات لمنع أي سلوك عدائي قد يهدد شركاتنا.
- فرض الرسوم الجمركية فكرة سيئة جدا، ومن جانبنا فنحن نعمل على دخول أسواق جديدة في العالم.
- نبحث عن سبل جديدة للعمل مع المكسيك والتعاون معا في وجه التهديد.
- سندافع عن بلادنا بصوت واحد يدا بيد.
- سندفع أي ثمن من أجل الدفاع عن دولتنا العظيمة.
- عرضت إجراء نقاش مع الرئيس ترامب وأتوقع أن يحدث هذا خلال الأيام المقبلة.
- هجوم بوتين على أوكرانيا هو هجوم على النظام الدولي ونعتبر أن بوتين خصم لكندا.
- يجب العمل من أجل رفع الرسوم الجمركية في أسرع وقت ممكن.
- الرئيس ترامب يريد تدمير الاقتصاد الكندي من أجل أن ينجح في ضم بلادنا.
- ترامب يريد انهيار الاقتصاد الكندي بشكل كامل من أجل ضم بلادنا وأؤكد أن هذا لن يحدث أبدا.
- الرسوم الجمركية الأمريكية حيلة ذكية من ترامب يسعى لاستخدامها ورقة تفاوض.
- نتشاور مع المكسيك بشأن الإجراءات التي قد نتخذها معا كي نتجنب تداعيات الرسوم الأمريكية.
- سنمر بأوقات صعبة لكن علينا أن نحافظ على وحدة الكنديين.
- سوف نصمد وسنتجاوز المرحلة الراهنة بنجاح.
- فرض رسوم على بضائعنا قرار سياسي اتخذته الإدارة الأمريكية بغرض استهداف الاقتصاد الكندي.
- نشعر بالإهانة والغضب وسنقف جنبا إلى جنب وسنقاوم وننتصر.
- تركيزنا ينصب اليوم على إنهاء الحرب التجارية ورفع الرسوم الجمركية الأمريكية.
- الحرب التجارية الأمريكية ستؤذي الاقتصاد الكندي وعلى حكومتنا العمل من أجل ألا يشعر كندي واحد بالجوع.