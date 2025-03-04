وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نية لدينا لضم غزة ومستعدون لتمديد وقف إطلاق النار بشرط واحد (فيديو)

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة للمضي إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لكنها تحتاج إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتمديد الإطار.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي من القدس المحتلة “مستعدون لتمديد وقف إطلاق النار بشرط واحد وهو إطلاق سراح رهائننا، وإذا سارت الأمور كما ينبغي فاتفاق وقف إطلاق النار سيكون مستداما”.

وأضاف “ليس لدينا اتفاق بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وما نحتاجه هو إطلاق المزيد من الرهائن”.

وبشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة قال ساعر “ليست لدينا أي نية لضم قطاع غزة، ولكن هناك حاجة لإعطاء سكان غزة خيار البقاء أو الهجرة”.

تبرير منع دخول المساعدات

وادّعى ساعر أن المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حماس في غزة، مبرّرًا بذلك قرار بلاده تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع المحاصر.

وزعم أن “المساعدات الإنسانية أصبحت المصدر الرئيسي لإيرادات حماس في غزة، وأن مثل هذه الأموال تستخدم من قبل حماس لتمويل الإرهاب وإعادة بناء قدراتها”، وتابع “هذا لا يمكن أن يستمر، ولن يستمر”.

وأعلنت حكومة الاحتلال، الأحد، عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع.

كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علنًا بحدوث “عواقب إضافية”، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من مليوني نسمة يعيشون داخل القطاع.