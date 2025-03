أمريكا تعلق على تشكيل “حكومة موازية” في السودان

أعرب الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن قلقها من الأنباء التي تفيد بتوقيع قوات الدعم السريع لميثاق لإنشاء حكومة موازية في السودان.

وقال مكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية في منشور عبر منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والجهات الفاعلة المتحالفة معها قد وقّعت على “دستور انتقالي” للسودان.

وأكد مكتب الشؤون الإفريقية أن محاولات إنشاء حكومة موازية “لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في البلاد، وتهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي للبلاد”.

The U.S. is deeply concerned by reports the RSF & aligned actors have signed a “transitional constitution” for Sudan. Attempts to establish a parallel government are unhelpful for peace & security for the country, and risk further instability & de facto partition of the country.

— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) March 5, 2025