إخطار بهدم 17 منزلا.. الاحتلال يطلق النار على أهالي “نور شمس” ويداهم مقر حركة فتح في طولكرم (شاهد)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار بشكل مباشر على أهالي مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، بعد إبلاغهم بهدم 17 منزلًا في المخيم.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر إن الأهالي كانوا يحاولون أخذ مستلزماتهم الأساسية، بعد ان أخطرتهم قوات الاحتلال، صباح اليوم، بعمليات الهدم، ليصل مجموع المنازل التي هُدمت وستُهدم إلى 28.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، أن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل في حارة المنشية، بذريعة شق طريق جديد، وتغيير معالم المخيم وطبيعته الجغرافية، على حساب عشرات المنازل المبنية منذ سنوات طويلة.

وأوضح أن الاحتلال أمهل أصحاب المنازل من الساعة 11 حتى الواحدة والنصف ظهرًا، للتوجه إلى المخيم وإخلائها، وأشار إلى أن هذا الإجراء جاء استكمالا لمخطط بهدم 11 منزلا، نفذه الاحتلال قبل أيام في المخيم، يمتد من حارة ساحة المخيم، حتى حارة المنشية.

تصعيد في نور شمس

ويشهد مخيم نور شمس تصعيدا مستمرا منذ بدء عدوان الاحتلال عليه قبل 25 يوما، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة متكررة للمنازل، بعد تفجير أبوابها وطرد سكانها منها تحت تهديد السلاح، وتُحولها إلى ثكنات عسكرية.

كما تعرض المخيم لتدمير واسع وكامل للبنية التحتية والممتلكات من منازل ومحلات تجارية؛ مما فاقم معاناة المواطنين الذين بقوا في منازلهم، تحت حصار مشدد، ونقص في المواد الأساسية من الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال.

ويشهد المخيم يوميا حركة نزوح كبيرة بين سكانه بعد أن هددهم الاحتلال، تركزت في حارات: المسلخ والمنشية وجبلي الصالحين والنصر، وفاق عددهم 9 آلاف نازح.

مداهمة مقر حركة فتح في طولكرم

من ناحية أخرى، داهمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مكتب حركة فتح في إقليم طولكرم، وسط المدينة، وعاثت في محتوياته خرابا.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن أمين سر “فتح” إياد جراد، أن الاحتلال داهم المقر بعد تفجير بوابته الرئيسية، وقام بتفتيشه، والعبث بمحتوياته وتخريبها، وإلقاء الملفات وصور الشهداء والعلم الفلسطيني ورايات الحركة على الأرض.

وأضاف، أن هذا الاعتداء ليس بجديد على الاحتلال “الذي يعيث فسادا ودمارا على أرضنا، ويصعّد عدوانه على المدينة وضواحيها ومخيميها، وهو يداهم المنازل ويطرد سكانها منها، ويستولي عليها، ويهدم ويفجر ويحرق الممتلكات ويدمر البنية التحتية، وسط ترهيب وترويع للمواطنين، بهدف تهجيرهم”.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت محلين للصرافة في مدينة طولكرم، هما: “فخر الدين” و”بيت المقدس”، بعد تفجير بوابتيهما، وقامت بعملية تفتيش واسعة داخلهما، وألصقت منشورات على أبوابهما بأنهما شركتان غير قانونيتين ويُحظر عملهما.