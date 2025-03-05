إسرائيل ترفض مخرجات القمة العربية بشأن غزة والبيت الأبيض يؤكد تمسك ترامب بخطته

انتقدت إسرائيل والولايات المتحدة، الثلاثاء، خطة طرحتها دول عربية في قمة غير عادية بالعاصمة المصرية القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد قليل من انتهاء القمة، مساء أمس، إن خطة إعادة الإعمار “لم تتناول” حقائق الوضع بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

“وجهات نظر عفا عليها الزمن”

وأضافت أن تبني الدول العربية لخطة إعادة الإعمار المصرية في غزة يستند إلى رؤى “لا تزال متجذرة في وجهات نظر عفا عليها الزمن” بعد هجوم 7 أكتوبر، وشكت من أن الخطة تترك حماس في السلطة.

وانتقدت إسرائيل أيضا اعتماد البيان على السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي قالت إنها “أظهرت في السابق فسادا ودعما للإرهاب وفشلا في حل القضية”.

واستطردت “على مدار 77 عاما، استخدمت الدول العربية الفلسطينيين كأدوات ضد إسرائيل، وحكمت عليهم بالبقاء في وضع ’اللاجئ‘ إلى الأبد”.

The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas' brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 4, 2025

وجددت إسرائيل دعمها لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى الأردن ومصر، قائلة إن الدول العربية رفضته دون إعطائه فرصة.

وأضافت الوزارة أن خطة ترامب “يجب تشجيعها”، معتبرة أنها ستمنح “سكان غزة فرصة للاختيار بحرية وفقا لإرادتهم الحرة”، مشيرة إلى أن “الدول العربية رفضت هذه الفكرة”.

“الرئيس ترامب متمسك برؤيته”

من ناحيته، قال المتحدث باسم البيت الأبيض برايان هيوز ردا على سؤال عما إذا كان ترامب سيدعم خطة الزعماء العرب “الاقتراح الحالي لا يعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليا ولا يستطيع السكان العيش بشكل إنساني في منطقة مغطاة بالحطام والذخائر غير المنفجرة”.

وأضاف “الرئيس ترامب متمسك برؤيته لإعادة بناء غزة خالية من حماس”.

واجتمع ممثلون من دول عربية في القاهرة وتبنوا خطة مصر البديلة لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار، مع تفادي تهجير الفلسطينيين.

ورحبّت حماس بمخرجات القمة ودعت إلى توفير الوسائل الكفيلة بإنجاحها، وإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار من خلال “اتخاذ خطوات عربية موحدة”.

كما رحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بالخطة التي قدمتها مصر وشركاؤها العرب بشأن غزة، مشددًا على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، واستعداده لتقديم دعم ملموس لتنفيذ الخطة.

طوفان 7 أكتوبر

وفي صباح السبت 7 أكتوبر 2023، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بدء معركتها الكبرى ضد الاحتلال، بمشاركة بقية الفصائل الفلسطينية، وذلك ردًّا على تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وشمل “الطوفان” هجوما بريا وبحريا وجويا وتسللًا للمقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة عبر السياج الحدودي وعبر وحدات الضفادع البشرية من البحر، إضافة إلى مظليين من فوج “الصقر” التابع لكتائب القسام، وأسْر مئات الإسرائيليين. ويعد أكبر هجوم على إسرائيل منذ عقود.

ومساء ذلك اليوم ذاته، بدأ جيش الاحتلال حربًا مدمّرة على قطاع غزة المحاصَر، خلّفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين معظمهم أطفال ونساء إضافة إلى آلاف المفقودين والمعتقلين، وتشريد مئات الآلاف.