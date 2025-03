إسرائيل ترفض مخرجات القمة العربية بشأن غزة والبيت الأبيض يؤكد تمسك ترامب بخطته

انتقدت إسرائيل والولايات المتحدة، الثلاثاء، خطة طرحتها دول عربية في قمة غير عادية بالعاصمة المصرية القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد قليل من انتهاء القمة، مساء أمس، إن خطة إعادة الإعمار “لم تتناول” حقائق الوضع بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت أن تبني الدول العربية لخطة إعادة الإعمار المصرية في غزة يستند إلى رؤى “لا تزال متجذرة في وجهات نظر عفا عليها الزمن” بعد هجوم 7 أكتوبر، وشكت من أن الخطة تترك حماس في السلطة.

وانتقدت إسرائيل أيضا اعتماد البيان على السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي قالت إنها “أظهرت في السابق فسادا ودعما للإرهاب وفشلا في حل القضية”.

واستطردت “على مدار 77 عاما، استخدمت الدول العربية الفلسطينيين كأدوات ضد إسرائيل، وحكمت عليهم بالبقاء في وضع ’اللاجئ‘ إلى الأبد”.

The statement issued at the Emergency Summit of the Extraordinary Arab Summit fails to address the realities of the situation following October 7th, 2023, remaining rooted in outdated perspectives. Notably, Hamas' brutal terrorist attack, which resulted in thousands of Israeli…

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 4, 2025