إنارة شوارع وسط مدينة خان يونس لأول مرة منذ بدء الحرب وفرحة تعم المكان (شاهد)

أعلن رئيس شركة سلطان للكهرباء في خان يونس جنوبي قطاع غزة، البدء في مشروع إنارة المدينة بعد عام ونصف من تدمير الاحتلال لشبكة الكهرباء فيها بنسبة 100%.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر الفرحة على وجوه الأهالي ولا سيما الأطفال الذين كانوا يتغنون بعودة النور إلى الشوارع التي ظلت مظلمة نحو 15 شهرا بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

تعاون بين 3 هيئات

وقال المهندس صالح سلطان رئيس الشركة، للجزيرة مباشر، إن المشروع جاء انطلاقا من الحديث النبوي الشريف عندما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم “أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله فقال عليه الصلاة والسلام.. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم”.

وأضاف سلطان “من هذا المنطلق، قمنا في الشركة بتنفيذ مشروع إنارة وسط خان يونس بالتعاون مع رئيس بلدية المدينة المهندس أبو المعتز البطة، وجمعية إغاثة أطفال غزة، والعاملين في شركة الكهرباء، والجميع لهم الشكر بمساهمتهم معنا في إنارة المدينة”.

“باقون ما بقي الزعتر والزيتون”

من جانبه قال رئيس بلدية خان يونس للجزيرة مباشر “نحن نقف في هذا المكان الذي دمّره جيش الاحتلال المجرم، والذي قام بتجريف شبكة الكهرباء بالكامل، ودمر كل محطاتها وأعمدة الإنارة التابعة للبلديات؛ إلا أن شعبنا الفلسطيني كطائر العنقاء الذي يأبى أن يموت، ويتمسك بأرضه متجذّرًا فيها لأن هذه الأرض بها ما يستحق الحياة من أجله، وإننا باقون هنا ما بقي الزعتر والزيتون”.

وأضاف المهندس أبو المعتز البطة “شركة الكهرباء ومعها بلدية خان يونس تستهدف إنارة منطقة وسط المدينة وإنشاء شبكة بديلة وستنطلق بعدها لإنارة غرب وشمال وجنوب خان يونس إن شاء الله”.

“الاحتلال دمر ما تم تركيبه خلال نصف قرن”

وطالب البطة شركة الكهرباء بالعمل قدر الإمكان على تخفيض أسعار الكهرباء من أجل أن يصبح في متناول الجميع؛ قائلًا “الآن سعر كيلو الكهرباء مرتفع جدًّا نظرًا لارتفاع أسعار السولار وغيره؛ حيث دمّر الاحتلال ما تم تركيبه خلال نصف قرن في شبكة الكهرباء في خان يونس خلال عدوانه الأخير”.

وتعهّد رئيس البلدية بإنارة شوارع المدينة، والعمل على إيصال الكهرباء إلى المنازل قدر الإمكان بالتعاون مع شركة الكهرباء، ووجّه شكره لدعم ومساندة جمعية إغاثة أطفال غزة لمشروع إنارة المدينة.