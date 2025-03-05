البيت الأبيض يعلق على مباحثات مبعوث أمريكي مع حماس

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي “الخاص بشؤون الرهائن” آدم بولر لديه سلطة التفاوض مباشرة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي، إن المبعوث الخاص الذي شارك في تلك المفاوضات لديه السلطة للتحدث مع أي طرف.

وأشارت إلى أنه تم التشاور مع إسرائيل في هذا الشأن، مضيفة أن عمل بولر “جهد حسن النية لفعل ما هو مناسب للشعب الأمريكي”.

وكشفت مواقع ومصادر إخبارية عن إجراء المبعوث الأمريكي مباحثات مع حركة (حماس).

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر موقع “أكسيوس” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة (حماس) لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وأضاف الموقع أن المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر التقى مع مسؤولين من حركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأسابيع الماضية، موضحا أن المحادثات لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن.

عاجل | أكسيوس: إدارة ترمب تجري محادثات مباشرة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة والتوصل لاتفاق أوسع لإنهاء الحرب — الجزيرة مباشر الآن (@ajmurgent) March 5, 2025

كما نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أن إدارة ترامب تجري محادثات سرية مع حركة (حماس) بشأن إطلاق سراح أسرى يحملون الجنسية الأمريكية محتجزين في غزة.

وقال المصدران إن المحادثات شملت أيضا مناقشات حول اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح الأسرى المتبقين جميعهم، وكيفية التوصل إلى هدنة طويلة الأمد.

ونقلت “رويترز” عن أحد المصدرين أن الجهود تشمل محاولة إطلاق سراح “إيدان ألكسندر”، من ولاية نيوجيرسي، الذي يُعتقد أنه آخر أسير يحمل الجنسية الأمريكية على قيد الحياة، وظهر ألكسندر في مقطع مصور نشرته (حماس) في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.