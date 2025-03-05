الجيش السوداني يعلن السيطرة على 8 مناطق جديدة جنوبي البلاد

أعلن الجيش السوداني سيطرته على 8 مناطق جديدة جنوبي السودان كانت قد سيطرت عليها قوات الدعم السريع خلال الحرب المندلعة منذ نحو عامين.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن الجيش تمكن من السيطرة على مناطق “الدالي والمزموم -منطقة واحدة- والجفرات والمليسا وقلي وأبو عريف والقربين ورورو والتبون”، في ولايات النيل الأزرق والنيل الأبيض وسنار جنوبي وجنوب شرق السودان.

وأشار عبد الله إلى أن قوات الجيش في الولايات الثلاث استعادت تلك المناطق “عنوة واقتدارا في نشاط متزامن ومتسق ودمرت قوات الدعم السريع”.

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله :

في نشاط متزامن ومنسق تمكنت قواتنا بالنيل الأزرق والأبيض وسنار من تدمير شراذم الجنجويد بمناطق الدالي والمزموم والجفرات والمليسا وقلي وابوعريف والقربين ورورو والتبون واستعادتها عنوة واقتدارا#السودان… pic.twitter.com/PVbHQukBew — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) March 5, 2025

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، قصف الجيش السوداني بالمدفعية، مواقع للدعم السريع عند المدخل الغربي لجسر المنشية في مدينة الخرطوم، فيما نشر جنود من الجيش، مقطع “فيديو” يظهر سيطرتهم على مدينة بولاية سنار.

يُذكر أن الجيش السوداني حقق تقدما كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة في المعارك التي يخوضها مع قوات الدعم السريع على محاور عدة، ومنها المعارك حول الطرق والجسور المؤدية إلى الخرطوم.

قتيل وإصابات في قصف من الدعم السريع

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين بينهم طبيبة جراء قصف قوات الدعم السريع لعدد من المواقع في محلية كرري بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قصف قوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة استهدف الأحياء السكنية في منطقة الثورة الحارات “الثانية والثامنة والعاشرة” ومدرسة البُلك للطالبات، وذلك قبل بداية دوام الطالبات بنصف ساعة فقط.

وأدان مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم فتح الرحمن محمد الأمين في البيان، الاستهداف الممنهج لما وصفها بالميليشيا المتمردة للمدنيين العزل بالمناطق السكنية الآمنة في محلية كرري المكتظة بالسكان.