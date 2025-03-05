تقدم المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا وملف غزة والمهاجرين.. أبرز ما جاء في خطاب ترامب أمام الكونغرس

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب طويل أمام الكونغرس، مساء الثلاثاء، بإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وتعزيز الأمن القومي، كما أكد استعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وأعلن تقدمًا في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا.

وذكر في أول خطاب له أمام الكونغرس منذ عودته إلى البيت الأبيض، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أبلغه، عبر رسالة رسمية، استعداد كييف للعودة إلى طاولة المفاوضات مع موسكو، والتوقيع على اتفاقية المعادن النادرة مع واشنطن، وقال “حان الوقت لإنهاء هذه الحرب العبثية”، مؤكدا أن التفاوض مع الطرفين ضروري لتحقيق السلام.

وأشار إلى أن أمريكا “عادت بقوة”، لافتا إلى أن إدارته أطلقت “أوسع حملة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في تاريخ الولايات المتحدة”، وأنه “حان الوقت لأمريكا لشن حرب على العصابات”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ألقى ترامب باللوم على إدارة الرئيس السابق جو بايدن في ارتفاع معدلات التضخم، كما دافع عن سياساته التجارية، مشددا على أن “أمريكا ستفرض رسوما جمركية على أي دولة تفرض قيودا على صادراتها”. وفيما يخص السياسة الخارجية، شدد ترامب على ضرورة استعادة ما وصفه بـ”السيادة الأمريكية”، معلنًا عن قرارات عدة.

وجدد ترامب التعبير عن رغبته في أن تسيطر بلاده على غرينلاند، قائلا لسكان الإقليم الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي إن الولايات المتحدة “ستحافظ على سلامتكم”. كما أعلن أن بلاده باشرت “استعادة” قناة بنما “من أجل تعزيز أمننا القومي بشكل أكبر”.

من جهة أخرى، قاطع عدد من المشرعين الديمقراطيين الخطاب، وقرر أعضاء بارزون في الحزب عدم حضور الجلسة. ومن المتوقع أن تقدم السيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، التي شغلت سابقا مناصب في البنتاغون والبيت الأبيض، الرد الرسمي للحزب الديمقراطي على خطاب ترامب.

وفيما يلي أبرز ما جاء في خطاب ترامب:

أوكرانيا وروسيا

تلقيت رسالة من الرئيس الأوكراني يعلن فيها استعداده للجلوس على طاولة المفاوضات.

زيلينسكي يقول إن أوكرانيا مستعدة للتوقيع على اتفاقية المعادن في أي وقت.

تلقيت إشارات قوية بأن روسيا جاهزة للسلام.

حان الوقت لوقف الحرب في أوكرانيا.

قدمنا 350 مليار دولار لدعم أوكرانيا بينما دفعت أوربا 100 مليار فقط.

أمور كثيرة تحدث في الشرق الأوسط وأعمل بلا كلل لوضع حدا للنزاع في أوكرانيا.

سنستعيد الرهائن من قطاع غزة ونعمل على استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط.

بنما وغرينلاند

نحتاج إلى غرينلاند لأغراض الأمن القومي وسنحصل عليها بطريقة أو بأخرى.

ندعم حق سكان غرينلاند في تقرير مستقبلهم.

إدارتي سوف تقوم بطلب السيطرة على قناة بنما وبدأنا بالفعل في هذا المسار.

سنستعيد قناة بنما مجددا.

بايدن

عصر أمريكا الذهبي قد بدأ للتو.

الرب أنقذني لأجعل أمريكا عظيمة مجددا.

سنغرس العلم الأمريكي في كوكب المريخ.

أنجزنا في 43 يوما أكثر مما يمكن أن تحققه معظم الإدارات في 4 أو 8 سنوات.

جو بايدن هو أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي.

سياسات إدارة بايدن أدت إلى رفع أسعار الطاقة ورفع تكلفة المواد الغذائية.

ورثنا فوضى من الإدارة السابقة.

ورثنا من إدارة بايدن كارثة اقتصادية ومعدلات تضخم مرتفعة.

بايدن رفع أسعار البيض إلى مستويات غير مسبوقة ونعمل على إعادة أسعاره.

نعمل على مكافحة التضخم وحل الأزمة الاقتصادية التي خلفها لنا أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بايدن.

إدارة بايدن رحبت بآلاف الإرهابيين من المهاجرين غير الشرعيين.

بايدن سمح للمهاجرين غير الشرعيين ليدخلوا مدارسنا وبلادنا مما أدى إلى تهاوي المؤسسات.

ترامب مخاطبا الأعضاء الديمقراطيين: لماذا لا تنضموا إلينا للاحتفال وللعمل سويا من أجل أمريكا.

سيتم إزالة البيروقراطية التي تقاوم التغيير.

سوف نعيد إحلال الديمقراطية الحقيقية في الولايات المتحدة مجددا.

المهاجرون

سوف نطرد المهاجرين غير الشرعيين من بلادنا والخطيرين منهم سنزج بهم في السجون الأمريكية.

قمنا بخفض معدلات دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد بمستويات قياسية.

إدارتي قضت على الهجرة غير الشرعية أكثر من أي وقت مضى.

عمليات العبور إلى حدودنا الجنوبية هي الأكثر انخفاضا في التاريخ.

أعمل على تنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير القانونيين في تاريخ أمريكا.

الخطوة الأهم لحماية أطفال الولايات المتحدة هي حماية حدود البلاد.

الرسوم الجمركية والضرائب

الولايات المتحدة ستشن حربا على عصابات المخدرات المكسيكية.

على المكسيك وكندا العمل بشكل أفضل على وقف تهريب المخدرات إلى بلادنا عبر حدودهم.

منذ 5 أيام السلطات المكسيكية وبسبب سياسة الرسوم الجمركية سلمتنا 29 من قادة العصابات الكبار.

فرضت رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات الألومنيوم والنحاس والأخشاب والصلب.

بفضل سياسة أمريكا أولا حصلنا على استثمارات بقيمة 1.7 تريليون في الأسابيع الماضية.

يجب أن نتخلص من قانون الرقائق الإلكترونية.

تايوان أعلنت عن استثمارات بالولايات المتحدة في قطاع الرقاق الإلكترونية بقيمة 165 مليار دولار.

الرسوم الجمركية تعني حماية روح الولايات المتحدة وتجعلها عظيمة وغنية مجددا.

المزارعون الأمريكيون سيتمكنون من بيع منتجاتهم في الولايات المتحدة الأمريكية والمنتجات الزراعية سوف تزدهر.

سنخفض الضرائب على الإنتاج المحلي والقطاع الصناعي.

سأتخذ إجراءات لتسريع استخراج المعادن النادرة في الولايات المتحدة.

في 2 إبريل المقبل سنفرض نفس الرسوم الجمركية التي تفرض علينا من الخارج.

أي بلدان ستفرض علينا رسوما جمركية سنعاملها بالمثل.

أحد أهم محاور حربنا ضد التضخم هو خفض تكاليف الطاقة بسرعة.

فرض الرسوم الجمركية سيعمل على ازدهار صناعة السيارات في الولايات المتحدة.

نعمل على تجفيف مصادر هدر أموال دافعي الضرائب.

سنعمل على خفض الضرائب وكذلك الحد من عجز الموازنة.

سنخفض الضرائب وسنسمح للعائلات الأمريكية بالحصول على أموال أكثر.

من أهم محاور حربنا ضد التضخم خفض تكاليف الطاقة بسرعة.

ماسك

استحدثت وزارة الكفاءة الاقتصادية برئاسة إيلون ماسك لوقف هدر الأموال.

قرارات