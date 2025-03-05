حماس تعلق على مخرجات القمة العربية الطارئة الخاصة بغزة

ثمنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مخرجات القمة العربية المنعقدة بشكل طارئ اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إن عقد القمة العربية اليوم يدشن مرحلة متقدمة من “الاصطفاف” العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية، كما ثمنت كلمات القادة العرب التي أكدت رفض خطط الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني، ورفض مشروعات الضم والتوطين، ودعم حقوق الفلسطينيين في الحرية وتقرير المصير.

وأضافت حماس أن موقف الدول العربية “موقف مشرّف ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر”، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني، من خلال هذا “الدعم العربي الموحد”، قادر على مواجهة مخططات التهجير.

ورحبت حماس بخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية، ودعت إلى توفير جميع مقومات نجاحها.

اتفاق وقف اطلاق النار في غزة

وشددت الحركة على ضرورة إلزام الاحتلال باحترام تعهداته ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات عربية موحدة وعملية تجبره على تنفيذ بنوده، والضغط لإدخال المساعدات والإغاثة والإيواء، والشروع في مفاوضات المرحلة الثانية.

وأكدت أن موقفها ثابت بشأن ما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في إزالة آثار العدوان الإسرائيلي، كما أكدت تأييدها لقرار تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لمتابعة ملف الإغاثة وإعادة الإعمار وإدارة غزة “باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية”.

كما رحبت الحركة بما ورد في بيان القمة عن بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وقالت إنه يعبّر عن تطلعات الشعب في الحرية والاستقلال، عبر إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أسرع وقت ممكن، وفقًا للبيان.

المسجد الأقصى

وطلبت الحركة من الدول العربية اتخاذ مواقف حاسمة بشأن تصاعد الحملة الإسرائيلية لاستهداف المسجد الأقصى وتهويده، وتصاعد اقتحامات المستوطنين وأداء طقوسهم التلمودية في باحاته، مشيرة إلى أن قبلة المسلمين الأولى خط أحمر، وأن المساس به يُغضب كل مسلمي العالم.

واختتمت حماس بيانها بتأكيد أنها ستبقى وفية للقضية الوطنية ولحقوق الشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.