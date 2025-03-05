“نخوض حرب وجود”.. أبرز تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد عقب تنصيبه (شاهد)

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير إنه سيعمل على تعزيز الجدار الحديدي وتقوية الجيش والاستعداد لكل السيناريوهات بما فيها حرب استنزاف على عدة جبهات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال مراسم تسلمه مهام منصبه الجديد لرئاسة الأركان في الجيش الإسرائيلي خلفًا لهرتسي هاليفي الذي استقال على خلفية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي، أن رئيس الأركان الجديد إيال زامير سيعتمد “نهجًا أكثر عدوانية وزيادة الضغط على حماس لإجبارها على عملية تبادل”.

“نخوض حرب وجود”

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير، إنه سيعمل بشكل عاجل على تقوية الجيش، وأضاف “الجيش من الشعب ومهمته هي حماية الدولة الإسرائيلية”.

وأشار إلى أنهم يخوضون “حربا وجودية”، وقال “سنواصل العمل من أجل استعادة المختطفين وتحقيق النصر”.

وتابع زامير “في 7 أكتوبر فشل الجيش في مهمته لكنه حقق إنجازات باهرة”، على حد وصفه، وأضاف “انتصرنا في غزة ولبنان وهاجمنا أهدافا بعيدة في إيران واليمن”.

وشدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد على ضرورة رفع ميزانية الجيش، وقال “سنواصل التحقيق فيما تم القيام به بهدف التصحيح والتطوير”.

مسؤوليات كبيرة

في هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة خلال المراسم، إن رئيس الأركان الجديد عليه “مسؤوليات كبرى في حرب الجبهات السبع التي نقوم بها”.

وعن رئيس الأركان السابق، قال نتنياهو “حققنا الكثير مع هاليفي فقد دمّرنا البنية التحتية وقتلنا قادة الإرهابيين ووصلنا إلى قمة جبل الشيخ (جنوبي سوريا)”، على حد زعمه.

وأضاف نتنياهو في كلمته “اليوم نحن نملك قوة الرد بحرب شعواء على كل من يريد قتلنا، العمل المشترك لهاليفي وزامير أسهم كثيرا في أمن إسرائيل“.

“لن نسمح لحماس بحكم غزة“

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن المسؤولية كبيرة على زامير والجيش في أوج “عملية ضد أعداء يريد تدميرنا”، بحسب وصفه.

وقال “لن نسمح لـ(حركة المقاومة الإسلامية) حماس أبدا بحكم غزة وسنتيح الفرصة لسكان غزة للهجرة الطوعية كما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطته”.

وعن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، قال كاتس إنه “يتحلى بخبرة كبيرة وهو القائد المناسب في الوقت المناسب”.

وأضاف “المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيس الأركان كبيرة والقدرة على الدفاع عن أمن إسرائيل تتطلب الكثير من الحيلة والمكيدة”.

من هو رئيس الأركان الجديد إيال زامير؟