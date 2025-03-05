شاهد: لحظة إسقاط مسيَّرة أمريكية من قِبل جماعة الحوثي

نشرت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، مشاهد لإسقاط مسيَّرة أمريكية بصاروخ جوي محلي الصنع خلال تنفيذها “مهام عدائية” في أجواء محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال يحيى سريع، الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط “طائرة أمريكية معادية من نوع MQ-9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة”.

وأوضح أن هذه هي الطائرة الـ15 التي تنجح جماعة الحوثي في إسقاطها خلال معركة “الفتح الموعود” و”الجهاد المقدس”، التي شنتها الحوثي دعما للمقاومة في غزة ولبنان.

مشاهد إسقاط طائرة MQ9 الأمريكية بصاروخ أرض-جو محلي الصنع أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة – 2025/03/03م pic.twitter.com/pno5rReale — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) March 4, 2025

وأكد يحيى سريع أن جماعة الحوثي “مستمرة في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على بلدنا، ومن ضمن ذلك رصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي”.

كما أكد أن جماعة الحوثي على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالى نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة الحديدة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 4, 2025

أمريكا تصنف الحوثي “جماعة إرهابية”

ويأتي الإعلان عن إسقاط مسيَّرة أمريكية في اليوم الذي أعادت الولايات المتحدة تصنيف جماعة الحوثي “جماعة إرهابية أجنبية”.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء “اليوم تفي وزارة الخارجية بأحد الوعود الأولى التي قطعها الرئيس ترامب عند توليه منصبه، ويسعدنا أن أعلن عن تصنيف الوزارة لأنصار الله، المعروفين عادة باسم الحوثيين، منظمة إرهابية أجنبية”.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأمر التنفيذي رقم 14175 أن “أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية”.

وكان الرئيس السابق جو بايدن بعد توليه منصبه عام 2021 قد ألغى هذا التصنيف الذي وقّعه ترامب قبيل انتهاء ولايته الأولى، في استجابة لمخاوف منظمات إغاثة من اضطرارها إلى الخروج من اليمن.

ومنذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت جماعة الحوثي عملية ما وصفته بإسناد للمقاومة في غزة، واستهدفت السفن المرتبطة بإسرائيل، ووسَّعت عملياتها لاحقًا لتشمل السفن الأمريكية، كما استهدفت مواقع عسكرية في إسرائيل بصواريخ باليستية.