قتلى وجرحى بقصف استهدف “أحياء الثورات” غرب الخرطوم ومعسكرا وسوقا في شمال دارفور (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بمقتل طفل وإصابة 5 آخرين، جراء قصف قوات الدعم السريع أحياء الثورات بمحلية كرري شمالي مدينة أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء.

وأظهر مقطع فيديو للجزيرة مباشر، تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة المستهدفة جراء قصف قوات الدعم السريع لأحياء الثورات بمحلية كرري شمالي أم درمان.

مقتل 6 مدنيين بقصف سوق

وفي دارفور، قُتل 6 مدنيين وأصيب آخرون جراء تجدد قصف قوات الدعم السريع صباح اليوم الأربعاء لمعسكر “أبو شوك” قرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان، حسبما أعلنت غرفة طوارئ المعسكر.

ويوم الأحد قتل 6 مدنيين في معسكر “أبو شوك” للنازحين في دارفور، جراء قصف مدفعي ثقيل استهدف المعسكر وسوق نيفاشا الذي أصبح المركز الوحيد للتسوق.

وقالت غرفة طوارئ معسكر “أبو شوك” إن قوات الدعم السريع استهدفت المعسكر بالمدفعية البعيدة المدى.

وأضافت أن القصف “استهدف السوق المكتظة بالمدنيين القادمين للتسوق لمستلزمات شهر رمضان“.

الحرب في السودان

ويشهد السودان منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023 حربًا بين الجيش والدعم السريع، أسفرت عن آلاف القتلى وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، وسط اتهامات للطرفين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وتحاصر قوات الدعم السريع التي سيطرت على غالبية إقليم دارفور تقريبًا، مدينة الفاشر التي لا تزال تحت سيطرة الجيش والفصائل المتحالفة معه.

وفي المنطقة المحيطة بالفاشر انتشرت المجاعة في 3 مخيمات للنازحين هي زمزم وأبو شوك والسلام، ويخشى أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى بما في ذلك المدينة نفسها، وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة نشر أواخر عام 2024.