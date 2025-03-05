هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يمارس تجويعا وتعذيبا بحق 131 أسيرا وأسيرة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس تجويعًا وانتهاكات بحق الأسيرات في سجن الدامون والأسرى في سجن عتصيون.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الاحتلال يشن “حربًا وتجويعًا وعزلًا مستمرًا بحق 21 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي”.

وفي سياق متصل، قالت الهيئة، إن الأسرى الفلسطينيين في سجن عتصيون، جنوبي الضفة الغربية، يعيشون أوضاعا اعتقالية “سيئة للغاية”، إذ بلغ عدد الأسرى في عتصيون 110 أسرى من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقالت محامية الهيئة وفقا لشهادات الأسرى، إن إدارة سجن عتصيون كثفت عمليات القمع بحق الأسرى حيث وصل عددها إلى 3 مرات في الأسبوع، وتشمل ثلاث أو أربع غرف في كل مرة.

وأضافت المحامية أن الأسرى لا توجد لديهم مياه ساخنة للاستحمام منذ 45 يوما بحجة عدم توفر “السولار” لتسخين المياه، وأن معظم الأسرى لم يستحموا منذ أكثر من 40 يوما.

وفيما يخص وجبة السحور التي تقدم لهم، أوضحت المحامية أنها عبارة عن 3 شرحات خبز وملعقة مربى صغيرة أو علبة زبادي صغيرة لـ12 أسيرا.

وأكدت المحامية أن الأسرى جميعهم الذين تمت زيارتهم تعرضوا للضرب الوحشي عند اعتقالهم.

وأمعنت قوات الاحتلال في انتهاكاتها ضد الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووثقت الجزيرة مباشر شهادات عدد من الأسرى المفرج عنهم مؤخرًا، فيما أدت هذه الانتهاكات إلى استشهاد نحو 61 أسيرًا فلسطينيًا في السجون منذ العدوان على غزة.