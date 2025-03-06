إفطار رمضاني أمام سفارة إسرائيل في واشنطن دعما لفلسطين (فيديو)

نظم عدد من النشطاء إفطارًا رمضانيًا أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية، ورفضا للممارسات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وارتدى المشاركون في الإفطار الكوفيات الفلسطينية، كما رفعوا لافتات تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتدعم حقوق الفلسطينيين.

وقالت “عاطفة”، وهي إحدى المشاركات في تنظيم الإفطار، للجزيرة مباشر إنهم سبق أن نظموا فعاليات في المكان نفسه على مدار أكثر من عام لدعم فلسطين.

وأضافت أن تنوع خلفيات المشاركين وجنسياتهم يؤكد الوحدة وأهمية إظهار التضامن من أجل قضية واحدة، وهي الإنسانية.

وأكدت عاطفة للجزيرة مباشر أن هذا التجمع “يُعد شكلًا من أشكال المقاومة”.

وأكدت أن المشاركين في هذه الفعاليات يدعمون العدالة ويرفضون الظلم، بغض النظر عن هوية المظلوم أو موقعه.

وشدّدت “عاطفة” على أهمية الإيمان بالحرية والعدالة للجميع في أنحاء العالم كله بغض النظر عن دينهم أو خلفيتهم أو عرقهم.