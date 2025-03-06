“إكرام الشهداء”.. الجزيرة مباشر توثق انتشال جثامين من مقبرة مؤقتة في غزة (فيديو)

وثقت الجزيرة مباشر انتشال جثامين عدد من الشهداء في إحدى المقابر المؤقتة، التي أقيمت في قطاع غزة بسبب الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبدأ الدفاع المدني في قطاع غزة حملة لانتشال جثامين الشهداء من المقابر المؤقتة تحت شعار “إكرام الشهداء”.

وقال متحدث باسم الدفاع المدني للجزيرة مباشر إنهم سيواصلون العمل من أجل انتشال الجثامين كافة التي دفنت خلال الحرب.

وأضاف للجزيرة مباشر أنهم بدأوا في الحملة بعد أن تمكنوا من توفير جزء من المعدات المطلوبة، مشيرا إلى وجود نقص كبير في المعدات والوقود اللازمين للقيام بهذا العمل.

وذكر أن عددا كبيرا من الجثث التي يتم انتشالها هي لمجهولين، موضحا أن هناك نظاما لمساعدة الأهالي على العثور على جثامين أقاربهم.

من جانبهم، قال سكان من قطاع غزة إن الوضع كان خطيرا للغاية خلال الحرب، ولم يكن من المستطاع الوصول إلى المقابر الرسمية، فقاموا بدفن أقاربهم في مقابر مؤقتة.

وأضافوا أن قوات جيش الاحتلال قامت بتجريف تلك المقابر، وانتهاك حرمة الموت.

وتشمل الحملة التي بدأها الدفاع المدني في قطاع غزة مقابر مؤقتة في مناطق عدة، بينها محيط مستشفى كمال عدوان وفي سوق مشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا.