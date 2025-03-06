النواب الأمريكي يتخذ قرارا ضد نائب قاطع خطاب ترامب أمام الكونغرس (فيديو)

صوّت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، بالموافقة على توبيخ عضو المجلس آل غرين، نائب الحزب الديمقراطي عن ولاية تكساس، لمقاطعته خطاب الرئيس دونالد ترامب في “الكونغرس” قبل يومين.

وصوّت 10 نواب من الحزب الديمقراطي لصالح القرار.

وحصل القرار على تأييد 224 نائبا، فيما عارضه 198 نائبا.

وقاطع نواب عن الحزب الديمقراطي خطاب ترامب أمام “الكونغرس”، مساء الثلاثاء الماضي، مرات عدة.

وصرخ غرين خلال الخطاب، كما لوّح بعصاه بينما كان يقف في مواجهة الرئيس ترامب.

ووجّه رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو نائب عن الحزب الجمهوري من لويزيانا، إنذارا إلى غرين لانتهاكه قواعد النظام، قبل أن يأمر بإخراجه من القاعة.