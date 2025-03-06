سياسة|قطاع غزة

انتزع ورقة الأسئلة.. سياسي أمريكي يحتد على مهدي حسن بسبب غزة (فيديو)

سياسي أمريكي يحتد على إعلامي بريطاني خلال نقاش حول حرب غزة
سياسي أمريكي يحتد على إعلامي بريطاني خلال نقاش حول حرب غزة (منصات التواصل)
6/3/2025

احتد النقاش بين الصحفي البريطاني مهدي حسن وعضو “الكونغرس” الأمريكي الجمهوري السابق جو والش خلال مقابلة إعلامية في برنامج “مهدي أنفلترد” على منصة “زيتيو”، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودافع والش بشدة عن إسرائيل، بينما واجهه مهدي بأسئلة حول ازدواجيته في استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، وانتقاده للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضه إدانة التهجير الجماعي للفلسطينيين.

ونفى والش استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة، كما نفى تخطيط إسرائيل لتجويع سكان غزة، وقال إن إسرائيل “بذلت وتبذل جهدًا كبيرًا لعدم استهداف المدنيين والسماح بإدخال المساعدات”.

وتصاعد التوتر بين الطرفين، حتى أن والش انتزع ورقة الأسئلة من يد مهدي تعبيرا عن غضبه من أسئلته التي تثبت ازدواجية معايير والش.

وقررت إسرائيل إغلاق المعابر جميعها لغزة، ومنع دخول المساعدات للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقبول الشروط الإسرائيلية لاستكمال المفاوضات وتمديد المرحلة الأولى، فيما تصر (حماس) على الانتقال للمرحلة الثانية، كما نص الاتفاق.

المصدر : الجزيرة مباشر

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