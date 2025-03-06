انتزع ورقة الأسئلة.. سياسي أمريكي يحتد على مهدي حسن بسبب غزة (فيديو)

احتد النقاش بين الصحفي البريطاني مهدي حسن وعضو “الكونغرس” الأمريكي الجمهوري السابق جو والش خلال مقابلة إعلامية في برنامج “مهدي أنفلترد” على منصة “زيتيو”، حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ودافع والش بشدة عن إسرائيل، بينما واجهه مهدي بأسئلة حول ازدواجيته في استخدام مصطلح “الإبادة الجماعية”، وانتقاده للمحكمة الجنائية الدولية، ورفضه إدانة التهجير الجماعي للفلسطينيين.

ونفى والش استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة، كما نفى تخطيط إسرائيل لتجويع سكان غزة، وقال إن إسرائيل “بذلت وتبذل جهدًا كبيرًا لعدم استهداف المدنيين والسماح بإدخال المساعدات”.

تصاعد التوتر إلى حد انتزاع ورقة الأسئلة.. الصحفي مهدي حسن يحاصر عضو الكونغرس الأمريكي السابق جو والش بأسئلته الداعمة لـ #فلسطين خلال نقاش حول “إبادة #غزة” pic.twitter.com/bhD6g7cZk0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2025

وتصاعد التوتر بين الطرفين، حتى أن والش انتزع ورقة الأسئلة من يد مهدي تعبيرا عن غضبه من أسئلته التي تثبت ازدواجية معايير والش.

وقررت إسرائيل إغلاق المعابر جميعها لغزة، ومنع دخول المساعدات للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقبول الشروط الإسرائيلية لاستكمال المفاوضات وتمديد المرحلة الأولى، فيما تصر (حماس) على الانتقال للمرحلة الثانية، كما نص الاتفاق.