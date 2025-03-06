“تحذير أخير”.. ترامب مهددا حماس: أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”.

وكتب ترامب ” (شالوم حماس) تعني مرحبًا ووداعًا، الخيار لكم، أطلقوا سراح جميع الرهائن الآن، وليس لاحقًا، أعيدوا فورًا جميع جثث الأشخاص الذين قتلتموهم، وإلا فالأمر قد انتهى بالنسبة لكم”.

وأضاف “المرضى النفسيون والمختلون وحدهم من يحتفظ بالجثث، وأنتم مرضى ومختلون!”، وتابع “سأرسل إلى إسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة، ولن يكون أي فرد من حماس في مأمن إذا لم تفعلوا ما أقول”.

وأكمل “لقد التقيت للتو برهائنكم السابقين الذين دمرتم حياتهم. هذا هو التحذير الأخير لكم”.

وقال أيضًا “بالنسبة للقيادة، فهذا هو الوقت لمغادرة غزة، بينما لا يزال لديكم فرصة”. أما بالنسبة لسكان غزة فكتب “مستقبل جميل في انتظاركم، لكن ليس إذا احتجزتم رهائن، إن فعلتكم فأنتم هالكون”.

واختتم ترامب منشوره “اتخذوا القرار الذكي، أطلقوا سراح الرهائن الآن، وإلا فستدفعون الثمن غاليًا لاحقًا”.

وجاء منشور ترامب، بعد لقائه وفدا من الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و(حماس).

وكان موقع “أكسيوس” قد كشف أن إدارة الرئيس الأمريكي تجري محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة (حماس) لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين عشرات الفلسطينيين قتلهم العام الماضي، حسب “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”، وهي مؤسسة حقوقية فلسطينية غير حكومية.

وقالت المؤسسة الحقوقية، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 198 شهيدًا خلال عام 2024، موضحة أن هذا العدد يشكل ثلث الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام وثلاجات حفظ الموتى.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا، لأغراض استعمالهم “أوراق تفاوض مستقبلية”.