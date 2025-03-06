قيادي بحماس للجزيرة مباشر: اللقاء مع الإدارة الأمريكية مفيد لاستقرار المنطقة (فيديو)

قال طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إن اللقاء مع الإدارة الأمريكية “مفيد” لاستقرار المنطقة.

وأوضح النونو، في تصريحات للجزيرة مباشر، أنه ليست لديه معلومات عن لقاء مع مسؤولين أمريكيين، ولكنه أكد أن اللقاء مع الإدارة الأمريكية “مفيد لحالة الاستقرار في المنطقة”، مرحبًا بأي “تغير” في فكر الإدارة الأمريكية، وطالبها باتخاذ “خطوة جادة في التعامل مع الحركة”.

وأضاف النونو “هناك تغير في الخطاب السياسي الأمريكي يختلف عن الإدارات السابقة وهناك توجه لإيجاد صفقة شاملة في المنطقة”، لافتًا إلى أن الموقف العربي والضغط الشعبي قد يؤديان “إلى تغيير مخطط الرئيس الأمريكي الخاص بالتهجير”.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر موقع “أكسيوس” أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجري محادثات مباشرة غير مسبوقة مع حركة (حماس) لإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين في قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس: هناك تغير في الخطاب السياسي الأمريكي يختلف عن الإدارات السابقة وهناك توجه لإيجاد صفقة شاملة في المنطقة#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Jd693BOU6Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2025

مخرجات القمة العربية بشأن غزة

وأشاد النونو بمخرجات القمة العربية الطارئة، قائلًا “القمة العربية حملت نقاطا يمكن البناء عليها والخطة المطروحة ذكية لمواجهة مخطط التهجير، ويجب إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي على أساس الشراكة والانتخابات”.

وأعاد التأكيد بموافقة الحركة، في لقاء بالقاهرة، على المقترح المصري بتشكيل لجنة إسناد مؤقتة حتى تشكيل حكومة توافق وإجراء الانتخابات.

مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس: وافقنا في لقاءات القاهرة على المقترح المصري بتشكيل لجنة إسناد مؤقتة حتى تشكيل حكومة توافق وإجراء الانتخابات#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/8nFdYjPVvi — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 5, 2025

نتنياهو

وتابع “هناك خياران لليوم التالي للحرب، هما تشكيل حكومة وطنية فلسطينية تدير الضفة الغربية وقطاع غزة أو لجنة إسناد مجتمعي”.

ولا يرى النونو فائدة من وجود قوات غير فلسطينية في غزة، مشيرا إلى أنه “من الصعب أن يتقبل ذلك الشعب الفلسطيني وحركة حماس”.

وقال النونو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو “العقدة الأساسية” في التحول للمرحلة الثانية من الاتفاق بسبب تحالفه مع اليمين المتطرف، مطالبًا من الوسطاء الضغط على الاحتلال للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية ومن بعدها الثالثة.

وأشار مستشار رئيس المكتب السياسي لـ(حماس)، إلى لقاء قريب في القاهرة للاستماع إلى خريطة الطريق التي من المفترض المضي فيها قدمًا بعد القمة العربية.

وأقر القادة والملوك والرؤساء المشاركون في القمة العربية غير العادية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، خطة مصرية لإعادة إعمار وتنمية قطاع غزة دون تهجير سكانه بقيمة 53 مليار دولار.