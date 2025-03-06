ويتكوف يوجه رسالة لحماس ويعلق على الخطة العربية بشأن غزة (فيديو)

أشاد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الخميس، بمصر لعرضها خطة جديدة بشأن غزة من دون أن يؤيد التفاصيل الواردة في هذا المقترح البديل لمشروع الرئيس دونالد ترامب بسيطرة أمريكية على القطاع الفلسطيني وتهجير سكانه.

وأكد ويتكوف خلال مؤتمر صحفي “نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها لكنها تشكل خطوة حسن نية أولى من جانب المصريين”.

وقال إن ترامب نجح حاليا في “تشجيع أشخاص آخرين في الشرق الأوسط على تقديم مقترحات نشطة يمكننا أن ننظر فيها”.

وكان ترامب قد توعد في منشور شديد اللهجة، الأربعاء، سكان غزة بـ”الموت” في حال لم تفرج (حماس) عن الأسرى، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار بين (حماس) وإسرائيل التي ترفض الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق.

واعتبر ويتكوف أن التهديد قد يكون بمثابة مقدمة لعمل مشترك ضد (حماس)، وقال “أعتقد أنه سيكون هناك تحرك ما، وقد يتم بالتعاون مع الإسرائيليين”.

أضاف “الأمر غير واضح الآن، ولكنني أعتقد أن حماس لديها الفرصة للتصرف بشكل عقلاني والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب. هم لن يكونوا جزءا من حكومة هناك”.

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: • الحل العربي بشأن #غزة جهد مرحب به لكنه لا يفي بما طلبه الرئيس ترامب • موقفنا لم يتغير من حماس ويجب ألا تبقى في غزة • سنفعل كل ما هو ممكن للإفراج عن الرهائن في القطاع#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kZZzSHm28Q — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2025

اللقاء مع (حماس)

وقال ويتكوف إن الرئيس الأمريكي أكد مرارًا أن الوضع المتعلق بالأسرى في غزة “لم يعد مقبولاً”، مشددًا على ضرورة تصرف حركة (حماس) “بطريقة مسؤولة وعقلانية”.

وأضاف ويتكوف أن إدارة ترامب “تشعر بأن حماس لم تكن صريحة معنا”، مؤكدًا أنه “حان الوقت لأن تكون صريحة”، وأن “لدى حماس فرصة لاتخاذ القرار الصائب”، لكنه أشار إلى أن الحركة “لن تكون جزءًا من حكم غزة”، وفق رؤية الإدارة الأمريكية.

وفي تصريحاته، أكد ويتكوف أن “حياة الرهائن مهمة للرئيس ترامب”، مضيفًا: “لولاه لما شهدنا إطلاق سراح رهائن من غزة”، وأن هدف الإدارة الأمريكية كان ولا يزال “إطلاق سراح جميع الرهائن”.

وأوضح أن المبعوث الخاص لشؤون الرهائن هو الشخص المفوض بإجراء النقاشات مع (حماس).

وقال ويتكوف: “لا نهتم كثيرًا لتسمية المرحلة المقبلة سواء كانت ثانية أو تمديدًا للأولى، ما يهمنا هو التوصل لحل واستعادة جميع الرهائن”، وشدد على أن أي إجراء ضد (حماس) “سيكون من إسرائيل وسيحظى بدعم من إدارتنا”.

وأشار ويتكوف إلى أن المحادثات التي تجريها الإدارة الأمريكية “تهدف لتحقيق السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا”، وأن الولايات المتحدة “ترغب في حل الأمور عبر الحوار”.