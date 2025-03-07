إيران: لهذه الأسباب لا يمكن لإسرائيل تدمير برنامجنا النووي

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أي هجوم إسرائيلي على إيران، مشددا على أن برنامج طهران النووي “لا يمكن تدميره بوسائل عسكرية”، كما أكد أن بلاده لن تنخرط مع الولايات المتحدة في مفاوضات في ظل نهج تشديد العقوبات.

وقال عراقجي، في حوار مع وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة “لا يمكن تدمير البرنامج النووي الإيراني من خلال العمليات العسكرية، وذلك لأسباب عدة”.

وعدَّد عراقجي الأسباب قائلا “السبب الأول هو أن هذه التكنولوجيا قد توصلنا إليها، وهي موجودة في العقول ولا يمكن قصفها. ثانيا، المنشآت النووية الإيرانية مترامية في أجزاء مختلفة من البلاد ومحمية بشكل صحيح، ونحن على يقين من أنه لا يمكن تدميرها”.

وأضاف “ثالثا، لدينا القدرة على الرد بقوة كبيرة وبشكل متناسب ومتوازن تماما. الإسرائيليون أنفسهم يعرفون، وغيرهم في المنطقة يعرفون، أن أي عمل يتم اتخاذه ضد إيران سوف يتبعه عمل مماثل ضد إسرائيل. لذلك، أعتقد أن التهديد بالحرب ضد إيران هو مجرد تهديد يتم الحديث عنه. وتنفيذ هذا التهديد من شأنه أن يشكل خطرا كبيرا جدا، وسوف يتحول إلى حريق واسع النطاق”.

ويعتقد عراقجي، حسب تصريحاته، أنه “لو كان الإسرائيليون أو غيرهم متأكدين من أنهم سيحققون أهدافهم من خلال هجوم عسكري، لكانوا قد فعلوا ذلك حتى الآن، ولكن مثل هذا الاحتمال غير ممكن”.

ويرى وزير الخارجية الإيراني أن إسرائيل تريد “جر” الولايات المتحدة إلى الحرب، موضحا “أمريكا معرَّضة للخطر للغاية إذا دخلت حربا في المنطقة. هم أنفسهم يعرفون ذلك. أعتقد أن إسرائيل والولايات المتحدة والآخرين يدركون تماما قدراتنا، وبالتالي، إذا سادت العقلانية فلا ينبغي منح حتى الإذن بتهديد إيران، ناهيك عن الهجوم العسكري الفعلي”.

مفاوضات الملف النووي الإيراني

وفي حديثه مع الوكالة الفرنسية، أكد عراقجي أن بلاده لن تفاوض الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي ما دام الرئيس دونالد ترامب يواصل سياسة “الضغوط القصوى”.

وقال عراقجي إن طهران ستواصل المحادثات مع المفاوضين الآخرين، لكنها لن تنخرط مع الولايات المتحدة في ظل نهج ترامب بتشديد العقوبات.

وصباح الجمعة، كشف ترامب أنه بعث برسالة إلى إيران، يضغط فيها عليها للتفاوض بشأن منع تطويرها أسلحة نووية أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

وقال ترامب لقناة (فوكس بزنس) في مقطع فيديو “بعثت برسالة إليهم تقول: آمل أن تتفاوضوا، لأنه إذا كان علينا اللجوء إلى الخيار العسكري فسيكون الأمر مريعا جدا لهم. لا يمكن أن نسمح لهم بامتلاك سلاح نووي”.