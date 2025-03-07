القوات السورية تلقي القبض على المتهم الرئيس بـ”اغتيال” كمال جنبلاط

أكد مصدر في إدارة الأمن العام السوري لوكالة الأنباء السورية (سانا)، الخميس، أن القوات الأمنية في مدينة جبلة تمكنت، بعد عملية رصد دقيقة وتحريات، من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة، الرئيس الأسبق لإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقال المصدر إنه “بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال (الزعيم الدرزي اللبناني) كمال بيك جنبلاط”.

ويُتهم حويجة بالتورط في ارتكاب جرائم خلال عهد الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، من بينها الإشراف المباشر على عملية اغتيال الزعيم السياسي اللبناني كمال جنبلاط، الذي لقي مصرعه في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في المنطقة.

ولم تكشف السلطات السورية عن مزيد من التفاصيل حول ملابسات العملية.

وفي أول تعليق له على حادثة الاعتقال، كتب السياسي اللبناني والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حسابه في “إكس”: “الله أكبر”.

واغتيل كمال جنبلاط الذي كان زعيما سياسيا وكاتبا ومفكرا ناهض الاستعمار والاحتلال والطائفية والفساد يوم الـ16 من مارس/آذار 1977.

وكان جنبلاط من أبرز الرافضين للتدخل السوري في لبنان، وبدأ بعدها صداما بينه وبين الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد.