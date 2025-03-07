حظر تجول في اللاذقية وطرطوس وحمص ومصادرة أسلحة وذخائر (فيديو)

أعلنت السلطات في سوريا، مساء الخميس، فرض حظر للتجول في مدن اللاذقية وطرطوس وحمص، على خلفية الاشتباكات التي وقعت في ريف محافظة اللاذقية في وقت سابق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية، على ساحل البحر المتوسط، أعلنت فرض حظر التجوال حتى الساعة 10 صباحا.

محافظة اللاذقية: إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية تعلن حظر التجوال حتى الساعة 10 صباحاً.#سانا pic.twitter.com/x0raHcf9sl — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) March 6, 2025

كما أعلنت إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس، على ساحل البحر المتوسط، فرض حظر تجوال عام في المدينة من الساعة 10 مساء إلى الساعة 10 صباحا، بداية من ليل الخميس- الجمعة وحتى إشعار آخر.

وفي مدينة حمص، وسط البلاد، أعلنت إدارة الأمن العام فرض حظر تجوال عام، اعتباراً من الساعة 10 مساء الخميس، وحتى الساعة 8 صباحاً.

أسلحة وذخائر

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الامن العام صادر اسلحة وصواريخ كانت على متن شاحنة في طريقها من حمص لفلول النظام في اللاذقية.

وأظهرت صور خاصة للجزيرة مباشر عثور قوات الأمن العام على مستودع ذخيرة وأسلحة القذائف والصواريخ في قرية كفر عبد بريف حمص الشمالي.

كما أظهر مقطع متداول اشتباكات بين قوات الأمن العام وأحد عناصر فلول النظام السابق في حمص.

وفي وقت سابق الخميس، ذكر مراسل الجزيرة مباشر أن 15 فردا من قوات الأمن السورية قتلوا في اشتباكات في ريف محافظة اللاذقية، مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

من جهة أخرى، أكد مصدر في إدارة الأمن العام السوري لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن قوات الأمن في مدينة جبلة، جنوبي مدينة اللاذقية على ساحل البحر المتوسط، اعتقلت اللواء إبراهيم حويجة، الرئيس الأسبق لإدارة المخابرات العامة في سوريا.

وقال المصدر إنه “بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال (الزعيم الدرزي اللبناني) كمال بيك جنبلاط”.