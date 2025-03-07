عائلة جندي إسرائيلي أسير تعلق على فيديو نشرته القسام لابنها (شاهد)

أصدرت عائلة الجندي الإسرائيلي الأسير متان أنجليست بيانًا عبّرت فيه عن “صدمتها العميقة” بعد مشاهدة مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة.

وقالت العائلة في بيانها “نشعر بصدمة عميقة من الفيديو الذي شاهدناه، حيث يظهر ابننا متان منهكًا يائسًا، وحالته النفسية المتدهورة واضحة للغاية. يده اليمنى لا تعمل، حركة عينيه وفمه غير متسقة، وأنفه مكسور، وكل ذلك وفق شهادات العائدين نتيجة للتحقيقات والتعذيب الذي تعرَّض له كجندي محتجز في الأسر”.

وأضافت “كما قاتل متان من أجل دولتنا في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الدولة أن تقاتل من أجله وتعيده إلينا فورًا، مع جميع المختطفين، دفعة واحدة”.

وكان الفيديو الذي نشرته كتائب القسام قد أظهر أنجليست وهو يوجه رسائل عدة إلى القيادة العسكرية والرأي العام الإسرائيلي، حيث أكد أن “الطريق الوحيد لإعادتنا هو عبر صفقة تبادل والانتقال إلى المرحلة الثانية”.

"لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية".. الجندي الإسرائيلي الأسير متان أنجرست: الطريق الوحيد لإعادتنا هو صفقة التبادل والانتقال#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/W0JsNkWe12 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2025

وخاطب الجندي الأسير قيادة الجيش الإسرائيلي والحكومة، قائلًا “لن تنجحوا في إعادتنا بالقوة العسكرية”. كما دعا الإسرائيليين إلى النزول للشارع والضغط على المسؤولين للإسراع في إتمام اتفاق تبادل الأسرى، قائلًا “أطلب من كل شعب إسرائيل أن يطالب بإعادتنا بكل الطرق الممكنة”.

ووجَّه رسالة خاصة إلى الأسرى الإسرائيليين السابقين الذين عادوا إلى منازلهم، وحثهم على “القتال من أجلنا”.