أمريكا قامت على العلم.. علماء وطلاب يتظاهرون ضد اقتطاعات ترامب (فيديو)

تظاهر طلاب وعلماء وباحثون في عدة مدن أمريكية، أمس الجمعة، احتجاجا على اقتطاعات تجريها إدارة الرئيس دونالد ترامب، تؤدي إلى إلغاء وظائف أساسية في وكالات فدرالية وخفض مخصصات لبحوث حيوية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، تعمل إدارة ترامب على خفض الإنفاق الفدرالي، وانسحبت من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ، وأبعدت مئات الموظفين الفدراليين العاملين في مجالات بحوث الصحة والمناخ.

واعتراضا على هذه الخطوات، نزل باحثون وأطباء وطلاب ومهندسون ومسؤولون منتخبون إلى شوارع مدن كبرى مثل نيويورك وواشنطن وبوسطن وشيكاغو، رفضا لما يرون أنه هجوم غير مسبوق على العلوم.

وقال جيسي هيتنر، الباحث في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، والذي كان ضمن قرابة 1000 شخص تظاهروا في العاصمة الأمريكية واشنطن، “لم يسبق لي أن كنت غاضبا إلى هذه الدرجة”.

وأضاف أن ” إدارة ترامب تحرق كل شيء”، منتقدا على وجه الخصوص تعيين روبرت كينيدي جونيور وزيرا للصحة، على رغم أنه يُعرف بتشكيكه باللقاحات.

ورفع محتجون في واشنطن لافتات تدعو إلى “تمويل العلم وليس الأغنياء”، وأكدوا أن “أمريكا قامت على العلم”.

Hundreds of people gathered in front of the State House to protest the Trump administration's funding cuts to science research. pic.twitter.com/BaXsB6ut11

— Emily Spatz (@emilymspatz) March 7, 2025